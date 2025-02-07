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是否延續國安高層對話 台美關係觀察指標

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導

美國總統川普上台後，台美關係備受關注。川普並非共和黨建制派，但據了解，川普首任總統，當時蔡政府就與其團隊保持密切互動，而賴政府也在此基礎上，盼雙管齊下與美行政及國會部門建立溝通管道；賴清德總統近期不斷強調我國防預算創新高、增加對美投資與採購，也意在「傳遞訊息」給美方。

賴政府了解台美關係人士指出，對我方而言，除了外交部、駐美代表處以及國安會積極與美方互動，蔡政府任內以及副總統蕭美琴擔任駐美代表期間，對美溝通打下的基礎更是台灣珍貴的資產。

尤其，川普選擇的國安顧問沃茲與國務卿魯比歐皆出身國會，對於長久耕耘美國國會的駐美代表處來說，是一項可喜的消息。蕭美琴駐美期間，著力國會甚深，與不少國會議員交情都不錯。我方要盡速與川普新政府建立溝通管道，勢必繼續倚重這兩項管道。

此外，外交人士指出，美國行政部門與台灣政府打交道已行之有年，也有慣例可循，除了既定管道之外，會不會延續前朝執行的不定期且不公開的國安高層對話（拜登政府任內被媒體形容為「特殊管道對話」），是觀察指標。

ＡＩＴ主席目前接任人選尚未明朗。據了解，我外交國安團隊密切關注可能人選，但認為不論由誰接任，未來台美關係與印太地區事務的走向，關鍵仍是川普國安團隊。

川普及其團隊不少人並非傳統共和黨建制派，讓不少人憂心未來台美關係。知情人士指出，中國大陸對民主的威脅早已是美國與主要民主國家的共識，而美中競爭、美方友台的大格局短期內也不會改變。

川普勝選後，賴總統多次強調台美共享民主價值、台灣國防預算持續增加，據轉述，賴日前也在民進黨中常會表示，目前對美投資還會適度增加，增加對美採購天然氣跟原油也是可能選項。綠營內部解讀，這些都是賴總統刻意「傳遞訊息」給川普團隊，希望能更強化台美關係。

台美關係 國安會 川普

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