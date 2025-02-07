AIT主席羅森柏格去職 繼任人選未定

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格近日被發現在ＡＩＴ網頁上，已被列為前主席，任期為二○二三年至二○二五年；本報記者五日去信ＡＩＴ台北辦公室和ＡＩＴ執行理事藍鶯，皆未收到回覆。據了解，羅森柏格已在上個月結束任期。

羅森柏格二○二三年接任ＡＩＴ主席，為美國資深國安官員，曾在國務院及國安會擔任多項職務，包括白宮國安會中國與南韓事務主任、國安會中國與台灣事務資深主任，也曾在前國務卿布林肯擔任副國務卿時，出任其幕僚長。

涉外人士指出，ＡＩＴ主席的角色以儀式性功能為主，羅森柏格為史上第三位政治任命的主席（或理事主席），也是少見的大主席，不僅密集訪台，有權與聞台北電報，還受邀參與國務院和國安會的政策會議，這在過去也只有資深外交官出身的ＡＩＴ前主席卜睿哲一例。

在羅森柏格去職之後，川普政府會不會「政治任命」一位新主席，據了解，狀況還不明朗，華府還沒決定接任人選；此外，羅森柏格是隨著美國總統川普要求「國務院所有政治任命官員盡快解職」的氛圍下去職。

羅森柏格出任ＡＩＴ主席之後，積極訪問台灣，至少六度訪台；最近一次是在二○二四年五月與前副國務卿阿米塔吉及卜睿哲等出席賴清德總統的就職典禮。

羅森柏格曾在台灣去年大選結束之後，陪同美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格，所組成的前高層官員代表團一起來訪，創下三個月內二度訪問台灣的紀錄，一度被解讀為ＡＩＴ主席可能訪台常態化。

立法院長韓國瑜上月率跨黨派代表團參與川普就職典禮時，原先外界預期將訪問ＡＩＴ華府總部，但最後並未成行。據了解，訪團除了在ＡＩＴ華盛頓總部附近與新政府官員會晤外，也在就職典禮當晚，與當時的準防長、現任美國國防部長赫塞斯短暫互動。

此外，韓國瑜一行部分成員原本計畫在就職典禮前，也拜會時準國務卿、現任國務卿魯比歐，可惜對方行程銜接不順暢，雙方緣慳一面。