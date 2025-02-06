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政院中辦業務費被刪 莊競程：不是99%是100%

中央社／ 台中6日電
行政院中辦執行長莊競程。圖／臉書
行政院中辦執行長莊競程。圖／臉書

行政院中部聯合服務中心新春開工首日貼公告，因業務費被立法院刪除99%而面臨服務停擺。中辦執行長莊競程今天晚間發文指出，現在加上通刪，中辦賴以運作的業務費被刪100%。

行政院中部聯合服務中心在春節年假結束開工首日，就在大門口貼出公告說明，因業務費被立法院刪除99%，只剩新台幣7萬餘元，所有服務業務可能面臨延宕或停擺，造成不便請民眾見諒。

莊競程晚上在臉書（Facebook）貼文指出，行政院中辦先前被藍白立委聯手在立法院會中刪除99%業務費，今天接獲新的資訊，現在還要再加上通刪部分，所以確定被刪除100%，連僅剩的7萬元都沒有了。

他表示，行政機關的存廢可以討論，但有一定的法定程序要走，不是這樣處理的，如果藍白立委認為有能力承擔行政院服務中心的服務業務的話，那沒問題，「我們可以將每年上千件的服務案件無差別通通轉給你們去處理…」。

莊競程指出，大家可以去問問選區這些藍白立委去年底到底刪了哪些預算，保證這些立委根本不知道那天舉手是在舉什麼，因為搞到現在立法院議事處連預算審查報告都算不出來了，金額兜不起來，這是非常誇張的事情，「國家預算不是這樣讓你們拿來開玩笑的…」。

台中市長盧秀燕今天前往立法院參加活動，媒體詢問，行政院中部辦公室預算遭刪，是否影響台中市民。

對此，盧秀燕表示，她過去擔任立法院財政委員會召委多年，今年通過的總預算創歷史新高，達到2兆9000多億元，國家應可做更多事，有這麼多預算還不會做事，這就有點麻煩了。

立法院 莊競程 藍白 行政院

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