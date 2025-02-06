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青鳥抵制路易莎挨轟 國民黨：惡罷站在正常人的對立面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃說，罷團的騷擾與抵制，已經嚴重違背台灣的正常善良文化，「你們不是站在台灣的這一面，是站在正常人的對立面。」圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃說，罷團的騷擾與抵制，已經嚴重違背台灣的正常善良文化，「你們不是站在台灣的這一面，是站在正常人的對立面。」圖／取自楊智伃臉書

罷免團體在連鎖咖啡店路易莎擺攤連署遭店家勸離，罷團今發聲明還原始末，表示團隊非隸屬任何色彩，他們是站在「台灣這一邊」。國民黨發言人楊智伃反嗆，惡罷團體不是站在台灣這一面，「你們是站在正常人的對立面。」

罷團表示，造成店家困擾絕非本意，「原來南投的代議政治， 可以透過地方盤根錯節的勢力，箝制中華民國憲法賦予人民的各項權利」，團隊並非隸屬藍綠白或是任何一個色彩的政黨，「我們只是站在台灣這一邊，而你們沒有。」

楊智伃說，南投罷團的發聲仍舊活在自我良好的同溫層，無法自拔。台灣是具有善良正義與道德文化品質的社會，今天事件之所以延燒，是因一般店家不合你們的意，就要出征、被抵制、被公審、被網路霸凌、刷一顆星？這些所謂的霸團就是製造仇恨的起點。

楊智伃說，惡罷團體不是站在台灣的這一面，因為台灣的善良與正義，不會接受霸凌與仇恨。一個正常人去喝咖啡，根本不會強制店家要求接受自己的政治立場、意識形態；一個正常人看待路易莎事件，只會覺得為什麼硬要人家做生意的店家表態？為什麼人家的商業場所一定要接受你們的政治立場？

楊智伃說，罷團的騷擾與抵制，已經嚴重違背台灣的正常善良文化，「你們不是站在台灣的這一面，是站在正常人的對立面。」

中華民國憲法 楊智伃 網路霸凌

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