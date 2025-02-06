反擊高嘉瑜綠卡、在美房產質疑 李彥秀：授權內政部查證

民進黨前立委高嘉瑜近期猛攻國民黨立委李彥秀，包括質疑李在美房產未申報，以及是否持有綠卡等。國民黨立委李彥秀今天表示，將提供內政部所需資料，授權內政部查是否具有美國籍或綠卡。

李彥秀昨天發函內政部，請內政部依據「國籍法」，清查她是否擁有或曾擁有綠卡，以及有無如美國等外國國籍。內政部劉世芳部長今天表示，李彥秀可授權內政部去問美國在台協會。

李彥秀指出，今天下午16時30分許，內政部確由戶政司專門委員親自至辦公室說明，經討論後，她同意「待內政部提出授權文件後」，將提供內政部所有需要的授權資料，授權內政部查證她是否或曾經具美國國籍或綠卡。

李彥秀說，她期待內政部能儘速查明，並向社會大眾說明以昭公信，還給台灣民主一個乾淨，沒有抹黑造謠的民主空間。