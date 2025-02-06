快訊

一夜致富不是夢！大樂透頭獎上看1.6億元 春節大小紅包獎號出爐

具俊曄發聲了！遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

醜出新高度？台中「醜美」女媧主燈未演先轟動 各地民眾朝聖：史上最驚悚

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊高嘉瑜綠卡、在美房產質疑 李彥秀：授權內政部查證

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜近期猛攻國民黨立委李彥秀，包括質疑李在美房產未申報，以及是否持有綠卡等。國民黨立委李彥秀今天表示，將提供內政部所需資料，授權內政部查是否具有美國籍或綠卡。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委高嘉瑜近期猛攻國民黨立委李彥秀，包括質疑李在美房產未申報，以及是否持有綠卡等。國民黨立委李彥秀今天表示，將提供內政部所需資料，授權內政部查是否具有美國籍或綠卡。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委高嘉瑜近期猛攻國民黨立委李彥秀，包括質疑李在美房產未申報，以及是否持有綠卡等。國民黨立委李彥秀今天表示，將提供內政部所需資料，授權內政部查是否具有美國籍或綠卡。

李彥秀昨天發函內政部，請內政部依據「國籍法」，清查她是否擁有或曾擁有綠卡，以及有無如美國等外國國籍。內政部劉世芳部長今天表示，李彥秀可授權內政部去問美國在台協會

李彥秀指出，今天下午16時30分許，內政部確由戶政司專門委員親自至辦公室說明，經討論後，她同意「待內政部提出授權文件後」，將提供內政部所有需要的授權資料，授權內政部查證她是否或曾經具美國國籍或綠卡。

李彥秀說，她期待內政部能儘速查明，並向社會大眾說明以昭公信，還給台灣民主一個乾淨，沒有抹黑造謠的民主空間。

內政部 李彥秀 美國在台協會

延伸閱讀

猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

再打李彥秀房產爭議 高嘉瑜唱改編經典童謠...酸度爆表

高嘉瑜質疑未申報在美房產 李彥秀致歉：坦然面對裁罰

大罷免潮猛打李彥秀提前戰港湖？高嘉瑜自稱一介平民

相關新聞

柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

立法院韓國瑜今天下午舉行朝野協商，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。由於韓國瑜上午主持新春團拜...

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啓楷「別講幹話」

立法院今天朝野協商，討論本會期何時開議、選罷法覆議案。就在朝野達成共識後，民進黨立院黨團總召柯建銘第三輪發言，話鋒一轉，...

再打李彥秀房產爭議 高嘉瑜唱改編經典童謠...酸度爆表

民進黨前立委高嘉瑜近日持續猛打國民黨立委李彥秀的房產爭議。對於李彥秀今致歉，表示26年前初入政壇對法規不清楚，深感歉意，將坦然面對行政裁罰。不過高今則再批李三代政治世家，都有專業幕僚助理，不是刻意隱匿、就是故意疏漏。

青鳥抵制路易莎挨轟 國民黨：惡罷站在正常人的對立面

罷免團體在連鎖咖啡店路易莎擺攤連署遭店家勸離，罷團今發聲明還原始末，表示團隊非隸屬任何色彩，他們是站在「台灣這一邊」。國...

反擊高嘉瑜綠卡、在美房產質疑 李彥秀：授權內政部查證

民進黨前立委高嘉瑜近期猛攻國民黨立委李彥秀，包括質疑李在美房產未申報，以及是否持有綠卡等。國民黨立委李彥秀今天表示，將提...

北檢認檢座與吳乃仁共餐有違失 黃國昌：官箴不應雙標

針對檢察官與民進黨派系大老吳乃仁現身高檔餐廳，台北地檢署今天公布調查結果，認定自家5名檢察官有違失，民眾黨立委黃國昌表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。