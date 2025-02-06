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北檢認檢座與吳乃仁共餐有違失 黃國昌：官箴不應雙標

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者余承翰／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者余承翰／攝影

針對檢察官與民進黨派系大老吳乃仁現身高檔餐廳，台北地檢署今天公布調查結果，認定自家5名檢察官有違失，民眾黨立委黃國昌表示，自己先不過度預測，事關檢察官的官箴，本來就應該嚴肅面對，反倒是北檢檢察長王俊力，雙標簡直令人瞠目結舌。

黃國昌今年1月8日在臉書發文揭露，吳乃仁賤賣台糖土地未償還國家損失，去年底現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟然還有檢察官徐名駒一行人。台北地檢署今天公布調查結果，認定自家5名檢察官有違失，均送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

黃國昌稍早透過臉書表示，事隔將近1個月後，台北地檢署公布行政調查，認定5位檢察官違反檢察官倫理規範，移送檢評會進行個案評鑑，他先不過度預測，事關檢察官官箴，本就應嚴肅面對，正是因為事涉檢察官基本倫理要求，所以更不能夠雙重標準。

黃國昌指出，行政院前副院長鄭文燦受賄案，拖了7年放水沒辦引發軒然大波，時任桃園地檢署檢察長王俊力二度簽結，面對質疑僅輕描淡寫試圖迴避質疑，然而其在去年4月擔任調查局長期間，曾經與行賄鄭文燦的台塑集團前高層楊兆麟餐敘，地點在台北市南京東路六段的台塑A5大樓。

黃國昌說，儘管王俊力聲稱在現場沒有看到楊兆麟，但是據聞當天「楊兆麟活力四射地滿場飛，到後來大家喝嗨，還開心地站著聊天、哈拉」，而且當時還正在遭到調查局調查，「王俊力的雙標，簡直令人瞠目結舌。」

黃國昌表示，台北地檢署將5位檢察官移送評鑑，調查局持續調查鄭文燦收賄案期間，王俊力卻跟被調查的當事人在招待所宴飲，如今擔任台北地檢署檢察長難道不會臉紅，自己要試問法務部長鄭銘謙，是否敢處理敗壞官箴的王俊力，還是因為「功在黨國」就要護航到底。

吳乃仁 檢察官 王俊力 黃國昌

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