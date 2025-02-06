副總統接見愛沙尼亞國會訪團 盼未來有更多合作機會

副總統蕭美琴今天接見「愛沙尼亞國防產業訪問團」時表示，愛沙尼亞和台灣雖位處世界不同角落，但作為共同信仰自由與民主的國家，以及維護以規則為基礎的國際秩序捍衛者，期盼兩國未來有更多機會攜手合作。

蕭副總統上午在總統府接見「愛沙尼亞國防產業訪問團」，她首先歡迎訪團來到總統府，並感謝愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）的支持，親自帶領訪團不遠千里而來。副總統表示，愛沙尼亞和台灣雖位處世界不同角落，但有許多共同之處。

蕭副總統表示，台灣人民對於愛沙尼亞民主化過程深感欽佩，其與台灣民主化時程相近，兩國都經歷過殖民統治、戒嚴、獨裁的歷史，轉型成如今珍視自由、開放、民主的社會。台灣與愛沙尼亞都不是大國，但都力求發揮影響力，並擁有深具韌性的社會，能夠應對多重挑戰，包括來自周邊強國的威脅、對社會凝聚力的挑戰、灰色地帶的脅迫、網絡安全等。

最後，副總統期盼，作為共同信仰自由與民主的國家，以及維護以規則為基礎的國際秩序捍衛者，雙邊未來將有更多機會繼續攜手合作。

此外，國家安全會議秘書長吳釗燮昨天也以晚宴歡迎裴克多所率領的「愛沙尼亞國防產業訪問團」成員，雙方就深化雙邊關係、國防產業合作，以及建構全社會防衛韌性等議題深入交換意見。

裴克多表示，去年率團訪台，曾與時任外交部長的吳釗燮深入交流，當時便對於台灣在科技創新量能留下深刻印象，愛沙尼亞獲益於歷史經驗，在數位領域取得全球認可的成績，如今也應用於無人機攻防、戰地醫療等國防新創領域。

訪團成員中，曾任國防、內政與司法部長的資深國會議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）認為，面對中俄威權大國的挑戰，以及戰場形態的重大改變，國防創新將有助協助中小型國家建構精巧快速的不對稱防衛能量。

吳釗燮說明，台灣近年持續增加國防預算，聚焦發展不對稱作戰、應處灰色地帶威脅，並積極推動全社會防衛韌性。國防部去年也成立國防創新小組（DIO），引進民間成熟科技、催化軍事革新；台灣希望放眼全球，為國際民主供應鏈貢獻自身精良的製造能力，期盼未來與愛沙尼亞在國防創新領域深化相關合作。