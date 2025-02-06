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收到李彥秀函文查持綠卡？ 內政部：無法去查證美國

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
劉世芳今在內政部新春記者會上說明，確實有收到立委李彥秀辦公室傳的一個便簽。記者張曼蘋／攝影
劉世芳今在內政部新春記者會上說明，確實有收到立委李彥秀辦公室傳的一個便簽。記者張曼蘋／攝影

針對前立委高嘉瑜質疑持有綠卡，國民黨立委李彥秀昨說，已主動發函給立法院與國籍法主管機關，清查是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍。對此，內政部長劉世芳今說，若可授權他們去問美國在台協會，就可由其負責，「因為我們無法去查證美國。」

李彥秀昨說，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡，並主動發函給立法院與國籍法主管機關，清查是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍。

劉世芳今在內政部新春記者會上表示，內政部有收到一個便簽，但她想跟大家說，李委員若可以授權內政部去問美國在台協會，他們就可以把文轉過去，「由他們來負責查證，因為我們無法去查證美國」，這樣的訊息也以傳回去給李彥秀辦公室。

國籍 綠卡 美國在台協會

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