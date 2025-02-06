回應罷免議題稱「市府會幫忙」張善政遭質疑行政不中立

全台罷免潮，國民黨桃園6席立委都被鎖定，第一階段提議書已送中選會審查，而地方罷團昨天深夜再發聲明，指桃市府意圖利用公權力影響罷免案，呼籲行政中立；桃園市新聞處長羅楚東回應，市政運作本來就是秉持行政中立，一切依法行政。

全台罷團本月3日串聯到中選會遞交提議書，各界關注。桃園市長張善政當天受訪曾說「千萬不能罷免6名立委，罷免以後找不到更好的」，呼籲台灣不能在內耗，並指桃園6名立委在協助市府協調中央政策或爭取經費都不遺餘力，表現傑出，未來罷免的過程裡，市府會幫忙，充分將立委們的政績表現出來，讓市民感覺到。

立委牛煦庭日前上網路節目稱張是理工直男，在他看來，張針對罷免行動的說法是六都當中最強硬，其他國民黨縣市首長也應該如此；不過，牛的談話引發罷團不滿。

桃園地方罷團5日深夜發聲明，堅決反對市府利用公權力干預人民行為與利用資源支持特定黨團立委，呼籲張善政秉持行政中立，「當家不鬧事」，尊重人民參與罷免的基本權利；民進黨桃園市議員李宗豪呼籲市府不要違反行政中立，議員黃瓊慧政質疑張準備動用市府機器力挺牛煦庭反罷免。

面對罷團與綠營議員質疑，桃園市新聞處長羅楚東回應「市政運作本來就是秉持行政中立，一切依法行政」。