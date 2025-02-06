旅行社代辦陸身分證？ 劉世芳揭手法：先招攬國人到對岸玩

內政部長劉世芳昨在節目專訪時說，目前全台北中南有數家公關公司等打出代辦大陸身分證。劉世芳今再說，據她了解，有人藉由旅行社方式，先招攬國人到對岸遊玩，幾天幾夜結束後，再詢問要不要申請身分證、只要繳多少錢就可以，「是純粹商業行為或有中國統戰勢力的介入，仍在查證中。」

劉世芳今在內政部新春記者會上說明，目前內政部跟相關單位在查察台灣有些旅行社或所謂的公關公司，在幫忙代辦中國大陸身分證，「這是純粹商業行為的仲介？還是有涉及到中國統戰勢力的介入？」會請陸委會或國安單位幫忙查察；內政部查察出來的資料也會送相關單位參考，如果涉及到兩岸，不管是開公司或旅行社，應經由正常程序而不是用這樣的方式。

劉世芳也說，有人藉由旅行社的方式，先招攬國人到對岸遊玩，幾天幾夜結束後，詢問要不要申請身分證、只要繳多少錢就可以做到。這是純粹商業行為或是有中國統戰勢力的介入，現在仍在查證中。

至於市議員詹江村身分證風波，劉世芳強調，內政部鍥而不捨，希望詹能接受正式的面談，而不是在網路、媒體上放話，畢竟是堂堂正正的桃園市議員，講話要算話。內政部的公務員依法行政，是在幫忙保存中華民國最大的利益，而不是幫忙保全某一個人的戶籍或是國籍。根據台灣的戶籍法跟國籍法，跟中國對岸的戶籍跟國籍是互斥的，不可能同時擁有。