魯比歐談深化美瓜台關係 總統：共同為繁榮經濟鋪路

美國國務卿魯比歐5日訪問瓜地馬拉，強調將致力強化美國、瓜地馬拉與台灣在外交層面的關係，並擴大其他領域的合作。總統賴清德今天對此表達衷心感謝並表示，將繼續共同努力，為更大的繁榮和更強大的經濟聯繫鋪路。

魯比歐（Marco Rubio）正進行上任以來的首次出訪，他5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArevalo，另譯：阿雷瓦洛）會面時提到，瓜地馬拉與台灣人民長久以來的友誼與關係尤其重要，美國盼將這種關係擴展到外交範疇之外，將竭力促進更多台灣投資進入瓜國，推動當地經濟。

賴總統今天下午在X平台以英文發文，感謝阿雷巴洛、魯比歐表達對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持，賴總統說明，將與美國、瓜地馬拉繼續共同努力深化經濟貿易與投資，為更大的繁榮和更強大的經濟聯繫鋪路。