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柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院長韓國瑜（後排右一）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（後排右一）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影

立法院韓國瑜今天下午舉行朝野協商，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。由於韓國瑜上午主持新春團拜時比喻要化解劍拔弩張的協商氣氛需要孫悟空的通天本領，下午協商時遇上民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌差點口角，韓國瑜急喊「孫悟空、孫悟空」，同時宣布休息化解緊張氣氛。

韓國瑜上午主持立法院新春團拜，認為去年朝野氣氛緊張不和諧，今年同樣會有崎嶇波折，由於過年時各行各業都在拜拜，祈求神明保佑自己在職場工作順利，苦思右想立法院長應該拜什麼才好，最後想到應該要拜齊天大聖孫悟空，因為如果沒有通天本領，沒有辦法協調朝野緊張氣氛。

今天朝野協商時，韓國瑜要請議事處長說明覆議案與施政報告憲法所規定的期限，柯建銘認為先讓黃國昌發言，黃國昌回酸說主持人是院長、不是柯建銘，柯建銘回嗆，因為黃國昌每次發言，只會提到誰插話之類的問題，但立法院現在的問題不是這些細節，並接續說過去立法院如何運作，黃國昌接著柯建銘後發言說，對於柯建銘的人身攻擊與謾罵，不予回應。韓國瑜急喊「孫悟空、孫悟空」，同時宣布休息化解緊張氣氛。

立法院長韓國瑜（後排右二）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（後排右二）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（後排右二）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（後排右二）今天下午舉行朝野協商，朝野黨團幹部均出席會議，主要研商本會期開議日期，以及行政院提出對選罷法修法案的覆議。記者潘俊宏／攝影
立法院今天下午舉行朝野協商，民進黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）出席。記者潘俊宏／攝影
立法院今天下午舉行朝野協商，民進黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）出席。記者潘俊宏／攝影

朝野協商 柯建銘 韓國瑜 黃國昌

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