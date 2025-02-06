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影／吳春城推動壯促法 遭綠委質疑謀取私利

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤（中）、書記長陳培瑜（右）、副書記長郭昱晴（左）今天舉行記者會，質疑民眾黨立委吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷，接政府標案，推動壯促法是為了謀取私利。記者潘俊宏／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤（中）、書記長陳培瑜（右）、副書記長郭昱晴（左）今天舉行記者會，質疑民眾黨立委吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷，接政府標案，推動壯促法是為了謀取私利。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委吳春城力推壯促法，獲得朝野三黨的支持。今天民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴舉行記者會，質疑吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷，接政府標案，推動立法是為了謀取私利。

吳思瑤表示，吳春城擔任立委之前是戰國策民意傳播顧問公司的大老闆，家族從配偶張美慧擔任六個戰國策相關企業董事長，兄弟吳春來也扮演壯世代學院、壯世代教科文協會重要職務，上一輩岳父岳母也身兼戰國策相關企業體董事、幹部等，他的下一代、女兒和兒子也都已經安排好未來接班，都在戰國策民意傳播顧問公司、爆米花數位資訊、壯世代教科文協會擔任要職。吳思瑤揶揄吳春城說，精準投資壯世代，用壯世代之名就能賺四代。

吳春城日前數度重申相關企業已無職務及持股，同黨立委張啟楷也力挺表示，當初壯世代這個條例三讀通過後，民進黨團總召柯建銘，吳思瑤幹事長，你們不是都跟吳春城一起拍照合影嗎，為什麼前後這麼不一呢。

民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會，質疑民眾黨立委吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷，接政府標案，推動壯促法是為了謀取私利。記者潘俊宏／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜（右）今天舉行記者會，質疑民眾黨立委吳春城家族以公關界商人之姿搞行銷，接政府標案，推動壯促法是為了謀取私利。記者潘俊宏／攝影

吳思瑤 吳春城 民進黨

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