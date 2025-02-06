作秀做上癮？手語翻譯師再現 藍議員酸爆政院：開工就開演

行政院新聞傳播處預算遭砍，今天院會後記者會，手語翻譯師再現，行政院解釋是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案。國民黨北市議員柳采葳酸，政院開工第一天就開演「作秀做上癮」。

柳采葳調閱政院函北市府公文，表示行政院在開工第一天，就發函給台北市政府，發現公文滿滿政治語言，完全突顯出行政院就只想政治鬥爭！

柳說，行政院的公文寫到，「貴府社會局向媒體表示」、「請貴府確認是否可依媒體報導所載提供手語翻譯服務」，柳問，難道現在整個執政黨是看報紙治國嗎？民進黨沒有台北市議員嗎？行政院的工作人員不會上北市府網站查嗎？這真的不是笨，就是刻意擺爛。

柳采葳說，行政院開工第一周就開始看報紙治國、吭地方政府，這樣的執政黨真的很難堪。行政院身為全國最高行政機關竟無法在國會捍衛自家預算、無法向立法委員合理說明預算用途，導致預算被刪除，還不知改進看報紙向要北市府提供手語翻譯服務，請問政院還要讓自己多難看？