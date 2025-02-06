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魯比歐促美瓜台關係 外交部：續做堅實夥伴守護民主

中央社／ 台北6日電

美國國務卿魯比歐5日稱台灣為「民主國家」，承諾將強化美國、瓜地馬拉與台灣的三方關係。外交部今天表示，感謝對台堅定支持，台灣將持續做瓜國及美國的堅實夥伴，共同捍衛民主自由價值及國際安全。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）5日上午在瓜地馬拉與瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo，另譯：阿雷瓦洛）舉行聯合記者會，強調美國將致力讓美國、瓜地馬拉與台灣的三方關係，不僅停留在外交層面，也能拓展至經貿領域，並肯定阿雷巴洛堅持承認台灣這個「民主國家」，維持和台灣的外交關係。

對此，外交部下午回覆中央社提問指出，外交部肯定並感謝阿雷巴洛與魯比歐對台灣的堅定支持，台灣將持續做瓜國及美國的堅實夥伴，並深化台瓜美三方關係與各領域合作，共同捍衛民主自由價值及國際安全。

外交部強調，台灣與瓜地馬拉邦誼已超過90年，雙邊關係友好穩固，兩國政府多年來不斷在良好的合作基礎與成果上，持續拓展更多裨益雙方人民福祉的合作項目。

外交部表示，政府也正推動「榮邦計畫」，藉由導入台灣優勢產業，協助瓜國國家建設，並持續鼓勵台灣企業赴瓜國投資與深化雙邊經貿交流，共同為深化民主供應鏈而努力。

魯比歐正進行上任以來的首次出訪，前往中美洲及加勒比海5國，包括巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加，瓜地馬拉則為第4站，最後前往多明尼加訪問。

外交部 瓜地馬拉 美國

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