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柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

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柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啓楷「別講幹話」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院今天朝野協商，討論本會期何時開議、選罷法覆議案。就在朝野達成共識後，民進黨立院黨團總召柯建銘第三輪發言，話鋒一轉，又談起了大罷免，還說「星期二晚上8時41分，恐嚇信寫到郭昱晴的辦公室，揚言暗殺我全家大小，我兒子媳婦孫子全部」，這是中共的手段，封鎖他的臉書，他的臉書變成死的了。

朝野協商主席、立法院長韓國瑜表示，他待會就行文給警政署。黨團協商繼續進行後，在野黨協商代表數度要求，柯建銘應針對今天協商重點發言，柯建銘回應，現在他有人身危險，有人要殺他全家，這麼嚴重的事情，不能講嗎？

輪到民眾黨立委張啓楷發言時，張啓楷勸柯建銘，今天是大年初九還在過年，要多說好話；按照習俗，如在今天講不好聽的話或拍桌子，會倒霉一整年。柯建銘聽聞後，立刻按下麥克風回嗆，「你不要講幹話啦」。

朝野協商雖充滿暴戾之氣，但還是有達成共識，立院預計將在2月25日開議，同日進行對行政院長卓榮泰施政總質詢；並決議在2月11日處理選罷法覆議案，當天不邀請卓榮泰赴立院說明，僅由三黨代表上台發言。

張啓楷 朝野協商 柯建銘 選罷法

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