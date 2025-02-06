總預算減列…立院團拜仍歡欣鼓舞 傅崐萁：這是領袖的承擔

立法院今日舉行新春團拜，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，新會期將以「AI基本法」、「長照保險法」、「運動產業發展條例」等多項民生法案為優先。對於中央政府總預算創有史以來最高，且年年歲計謄餘3千多億，不理解為何民進黨無法執政。反觀也被減列預算的立法院團拜仍歡欣鼓舞，「這才是一個領袖的承擔」。

傅崐萁表示，首先感謝立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及所有立院同仁一年來的辛勞，對於來自各方千斤萬頂的壓力，在野黨責無旁貸都要承受下來。面對新的一年，看到國際貿易戰即將全面開打，台灣是否已準備好？到底做了什麼因應萬全的準備？讓國內的產業能夠得到支持保護且繼續蓬勃發展，國會必須承擔此重責大任，作為國家未來正確發展方向醍醐灌頂最關鍵的時刻，不能讓產業出走，要讓台灣的根永續留存。

傅崐萁說，今年不僅是國際重大變局，延宕多年該積極推動的法案，至今仍束之高閣。包括國際兩個AI壁壘競爭，台灣連AI基本法都沒有；運動發展條例提升整個運動產業，落實老人長照保險老有所養等等。

傅崐萁質疑，「非核家園」是否務實？在國際競爭當中台灣能承受？他說，他尤其為台中鄉親汙濁空氣抱不平，建議是否改成「非碳家園」，讓孩子能平安健康的長大。

傅崐萁認為，台灣已是先進發展國家，但和其他國家有多大落差，如何讓青年勇敢地結婚，生育補助在哪裡？幼兒培育國家配套在哪裡？青年購屋貸款是否能有極低利率來輔導，因為沒有自己的住宅就只是失根的蘭花、飄流的浮萍，萬物皆漲，不能讓年輕人永遠當房客，一定要讓他們安身立命。青年創業銀行貸款支持，是否減免其營業稅以支持國家政策。

傅崐萁表示，立法院在總預算審查中同樣被減列，但新春團拜仍然歡欣鼓舞，這就是領袖的承擔。看看今年總預算2兆9千多億，比去年多好幾百億，只減列1075億，台電1千億本來就是錯誤的政策，不應全民承擔必須退回。再看看最近3年來，歲計謄餘每年都超過3千多億，今年只減列1075億，怎麼就沒辦法執政呢？