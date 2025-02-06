政院版AI基本法草案進度曝光 資料治理恐先修著作權法

陸製AI領域新星DeepSeek引發資安疑慮，行政院長卓榮泰拍板公務機關全面禁用；數發部指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，可依規定程序報准核可，並遵守指定特定區域及特定人員使用、使用理由消失應立即停止使用，以及以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用較為安全。

2025-02-06 14:47