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政院版AI基本法草案進度曝光 資料治理恐先修著作權法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會後記者會，媒體關注「AI基本法」立法進度。圖／行政院提供
行政院會後記者會，媒體關注「AI基本法」立法進度。圖／行政院提供

台灣力拚建置主權AI，國民黨宣示本會期會將AI基本法列為優先法案，外界關注行政院版草案進度，國科會副主委林法正今在行政院會後記者會指出，草案目前已報請政院審議，待審查完畢後將立刻提出修正，一定會在新會期前，重新送回行政院審議。

另在資料治理部分，林法正以台灣首個本土AI引擎TAIDE為例，若想設置具公信力、可信度高的繁體中文資料庫，將涉及「著作權法」修法；數發部次長闕河鳴補充，當前已將資料治理法規作為今年度的重要目標，行政院由副院長鄭麗君主持，近期將邀各部會討論資料治理相關業務。

闕河鳴舉例，重點在於政府機關手上的open data如何授權給AI、做進一步使用，並突破現有法令限制。他舉例，有些公文書沒有著作權，但像衛福部手頭的醫療影像能否提供給AI使用，也將涉及「個資法」範疇，未來將全面盤點，確認哪些法律互相連動。

AI 修法 個資 行政院 鄭麗君

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