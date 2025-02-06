聽新聞
0:00 / 0:00
政院版AI基本法草案進度曝光 資料治理恐先修著作權法
台灣力拚建置主權AI，國民黨宣示本會期會將AI基本法列為優先法案，外界關注行政院版草案進度，國科會副主委林法正今在行政院會後記者會指出，草案目前已報請政院審議，待審查完畢後將立刻提出修正，一定會在新會期前，重新送回行政院審議。
另在資料治理部分，林法正以台灣首個本土AI引擎TAIDE為例，若想設置具公信力、可信度高的繁體中文資料庫，將涉及「著作權法」修法；數發部次長闕河鳴補充，當前已將資料治理法規作為今年度的重要目標，行政院由副院長鄭麗君主持，近期將邀各部會討論資料治理相關業務。
闕河鳴舉例，重點在於政府機關手上的open data如何授權給AI、做進一步使用，並突破現有法令限制。他舉例，有些公文書沒有著作權，但像衛福部手頭的醫療影像能否提供給AI使用，也將涉及「個資法」範疇，未來將全面盤點，確認哪些法律互相連動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言