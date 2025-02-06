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學術用DeepSeek須報准 須指定區域、人員報准核可

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
數發部數位產業署長林俊秀。圖／行政院提供
數發部數位產業署長林俊秀。圖／行政院提供

陸製AI領域新星DeepSeek引發資安疑慮，行政院長卓榮泰拍板公務機關全面禁用；數發部指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，可依規定程序報准核可，並遵守指定特定區域及特定人員使用、使用理由消失應立即停止使用，以及以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用較為安全。

數發部今赴行政院報告「AI評測環境建構及公務機關禁止使用DeepSeek」。

數發部指出，現已訂定「公部門人工智慧應用參考手冊」供各政府機關遵循，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關限制使用DeepSeek；中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助之財團法人參考辦理，避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

假使公立大學及研究機構如果有使用DeepSeek需求，數發部數位產業署長林俊秀說，依「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」第4條規定，因業務需求且無其他替代方案，應具體敘明理由，經機關資安長及其上級機關資安長逐級核可，函報數位發展部核定，以專案方式購置列冊管理。

使用時也必須遵守三項規定，林俊秀指出，包括指定特定區域及特定人員使用、使用理由消失應立即停止使用、以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用。

此外，針對教學及研究場域，卓揆請由教育部及國科會另行討論規範；民間部分，卓揆請數發部、國科會進一步使用與國際接軌的評測工具，並根據結果提出相關風險示警，相關管理規範必須更精準、更積極，而且要合理有效，也請政務委員吳誠文召開跨部會的會議，研議合理的治理原則。

數發部另2023年12月成立AI產品與系統評測中心，參酌國際相關規範，開發及建立評測方法、題庫及工具，並逐步推動測試實驗室與驗證機構成立，為企業提供專業的評測服務，提升產品價值，持續完善AI評測環境。

至於國內外大廠送測進度，林俊秀指出，公部門如TAIDE、高雄市政府智能客服等均陸續送測，私部門則有聯發科、長春石化、台智雲、群創光電等已響應；傳出Open AI、Meta等國際大廠也有望送測，他指出，持續邀約中，因其送測涉及全球政策、國際狀況，決定較慢。

DeepSeek 下載 個資 數位發展部 資安

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