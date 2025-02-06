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藍控杯葛總預算 政院：立院未邀主總核算

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（中）。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝（中）。圖／行政院提供

立法院至今未將農曆年前完成三讀的總預算案送至政院，行政院發言人李慧芝批評，歷來行政、立法兩院共識是以「大包小」方式處理總預算，今年立院改變作法，直接加總個別提案刪減數，恐造成重複刪減、刪減數超過預算數。

針對國民黨團指控行政院主計總處史無前例拒絕提供通案刪減比率，杯葛總預算，李說，既然立院未邀主計總處核算，就沒有杯葛問題。

立法院會在1月21日三讀通過今年中央政府總預算案，共計刪減約2076億元，刪減金額創史上新高，但立法院至今未將總預算審查報告送到行政院。國民黨團書記長王鴻薇強調，以往慣例都是立法院審查後由主計總處整理並提供具體刪減、動支金額，此次行政院卻杯葛，拒絕提供數字。

李慧芝今在行政院會後記者會表示，總預算三讀過程，有時重複表決，有時表決後撤案，相關刪除跟凍結原則都沒有說明清楚，立法院當時宣讀只有一頁的內容，也未說清楚各刪除的項目跟數額，刪除數字部分跟計算方式，都還有爭議。

李慧芝說明，過去為了避免重複刪除，以及個別項目刪除超過總額，歷年來行政院和立法院的共識是以「大包小」方式計算，但今年立法院方面改變做法，打算把個別提案刪減數直接加總，「這樣恐怕造成重複刪減，或刪減數超過預算數」，這部分兩院沒有達成共識。

過去中央政府總預算在三讀後，立法院循例會邀主計總處、各部會三方共同核算，傳出今年未但李慧芝指出，此次立法院沒有邀請主計總處計算，「所以沒有杯葛的問題」，立法院不只沒邀請，行政院也沒有進一步數字能詳細說明，一切仍待總預算書送到行政院後，才能有進一步的確切內容。

至於行政院今年撥補台電公司1000億元預算遭砍，外界預期4月電價平均漲幅將達6.6%，李慧芝說，尊重電價審議委員會的專業判斷，目前沒有預設立場。至於預算遭刪後，「班班有冷氣」電費是否改由各地方政府自行負擔？她說，現在各部會都在盤整當中，有進一步消息會再說明。

王鴻薇 班班有冷氣 立法院 總預算 行政院 電價

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