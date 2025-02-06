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傳與朱有默契不選黨主席 盧秀燕：很多消息我不知道

中央社／ 台北6日電

外傳台中市長盧秀燕國民黨主席朱立倫達成不選黨主席的默契，盧秀燕今天僅表示，很多消息她都不知道。對於部分國民黨台中市立委遭提罷免，她說，罷免是人民的權利，會尊重，但現階段台灣人民應都希望和諧安定。

國民黨今年將進行黨主席選舉，根據媒體報導指出，外傳黨主席朱立倫已與台中市長盧秀燕有默契，盧秀燕專心市政，不選黨主席。

盧秀燕今天回到立法院，與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人，一同宣傳2025台中東勢新丁粄節。針對黨主席選舉，盧秀燕在會後受訪表示，很多消息她都不知道，且她擔任台中市長以來，上班時間不會談選舉、政黨及政治，她一直以來都遵守這個原則。

對於部分國民黨台中市立委遭提罷免，是否會出手保護。盧秀燕表示，罷免是人民的權利，她會尊重。現階段不管是全球情勢的重大變化，或是人民對於台灣現況，都希望和諧安定，國泰民安很重要。希望全體立委都來台中東勢參加新丁粄節，求好運、求和諧、求安定。

媒體詢問，行政院中部辦公室預算遭刪，是否影響台中市民。盧秀燕指出，她過去擔任立法院財政委員會召委多年，今年通過的總預算創歷史新高，達到2兆9000多億元，國家應可做更多事，有這麼多預算還不會做事，這就有點麻煩了。

針對國民黨擬將「非核家園」改為「非碳家園」，盧秀燕表示，中火是全國最大的電廠，且全部燒煤，造成中部空污嚴重，也影響人民健康。現在全世界都不用煤發電，也不用人民健康發電，當然要逐步汰除。希望國家能有正確的能源政策，不但電力足夠且便宜安全，同時保障人民健康。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 非核家園

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