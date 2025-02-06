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朱立倫瞄準電業法刪非核家園 政院重申核能發展三前提

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，其中包含把「非核家園」更改為「非碳家園」。圖／聯合報系資料照片
立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，其中包含把「非核家園」更改為「非碳家園」。圖／聯合報系資料照片

2025年非核家園時限將至，適逢立法院新會期開始，國民黨宣示推動電業法修正，優先要將「非核家園」為「非碳家園」，核電廠期限自40年延至60年。行政院發言人李慧芝指出，須待各界對核安、核廢料存放保存，以及社會已有共識，才能進一步討論。

國民黨主席朱立倫昨天表示，立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，另外還要把「非核家園」更改為「非碳家園」，目前已由請國民黨智庫研擬相關草案，並且請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。

李慧芝今於行政院會後記者會指出，關於核電廠延役延期的問題，因為台灣身處地震帶，也不斷有颱風侵擾，各界對核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能進一步討論。

當前政院版「電業法」修正草案，主張鬆綁綠電交易限制，活絡綠電交易市場，並將新興電力資源納入管制，同時確定台電公司業務確定不分拆，維持綜合電業，也有立委提案要將醫院納入電價最低對象；增列核子反應器設施運轉執照屆滿前可申請換發執照，結合其他電力能源繼續運轉等主張。

此外，也有數名立委、黨團提案修正「核子反應器設施管制法」，鬆綁核能反應器設施換照規定，並增列運轉執照已屆滿的核電廠，仍能在確認核子反應器設施安全無虞後再申請運轉執照。

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