聽新聞
0:00 / 0:00
影／盧秀燕挖苦柯建銘 從老謀深算變血氣方剛
台中市長盧秀燕今天到立法院宣傳台中東勢新丁粄節活動，盧秀燕笑稱自己到立法院是回娘家，因為當立委時間比當市長還久，但是回到立法院後發現怎麼這麼亂，挖苦民進黨團總召柯建銘當時被譽為老謀深算，現在怎麼變成血氣方剛，引來與會者一片笑聲。
盧秀燕表示，這是我當市長將近7年來第一次回娘家，但是有6屆立委的資歷，可說是回娘家，接著說現在要開始開玩笑，她發現立法院現在都不一樣，怎麼會變這麼亂，以前柯建銘都被稱是老謀深算，現在都喊打喊殺，變成血氣方剛。還有以前立法院長頭髮已經很少了，現在院長頭髮更少，可見國事如麻，有很多事情要處理。再來，立法院現在的顏值都很高，年齡層也下降，男的帥、女的美，而且能文能武，真的是比我們那時還要強。
盧秀燕不忘促銷全國最大的客家文化活動之一「新丁粄節」，新丁粄有兩個意義，第一個求男、生男，就吃龜粄，如果你想要生女生，就吃桃粄，這在少子化的時候特別需要，盧秀燕笑說，像是黃健豪立委本來有一個女兒 ，他去年吃了龜粄、桃粄後，他的夫人現在懷了龍鳳雙胞胎，這是很準的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言