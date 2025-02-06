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影／盧秀燕挖苦柯建銘 從老謀深算變血氣方剛

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

台中市長盧秀燕今天到立法院宣傳台中東勢新丁粄節活動，盧秀燕笑稱自己到立法院是回娘家，因為當立委時間比當市長還久，但是回到立法院後發現怎麼這麼亂，挖苦民進黨團總召柯建銘當時被譽為老謀深算，現在怎麼變成血氣方剛，引來與會者一片笑聲。

盧秀燕表示，這是我當市長將近7年來第一次回娘家，但是有6屆立委的資歷，可說是回娘家，接著說現在要開始開玩笑，她發現立法院現在都不一樣，怎麼會變這麼亂，以前柯建銘都被稱是老謀深算，現在都喊打喊殺，變成血氣方剛。還有以前立法院長頭髮已經很少了，現在院長頭髮更少，可見國事如麻，有很多事情要處理。再來，立法院現在的顏值都很高，年齡層也下降，男的帥、女的美，而且能文能武，真的是比我們那時還要強。

盧秀燕不忘促銷全國最大的客家文化活動之一「新丁粄節」，新丁粄有兩個意義，第一個求男、生男，就吃龜粄，如果你想要生女生，就吃桃粄，這在少子化的時候特別需要，盧秀燕笑說，像是黃健豪立委本來有一個女兒 ，他去年吃了龜粄、桃粄後，他的夫人現在懷了龍鳳雙胞胎，這是很準的。

台中市長盧秀燕（前排中）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，立法院長韓國瑜（前排左二）、副院長江啟臣（前排右二）都出席與會，盧秀燕切下新丁粄盼能帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（前排中）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，立法院長韓國瑜（前排左二）、副院長江啟臣（前排右二）都出席與會，盧秀燕切下新丁粄盼能帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（左前）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，希望民眾踴躍參加新丁粄節，帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影
台中市長盧秀燕（左前）今天在立法院舉辦台中東勢新丁粄節活動，希望民眾踴躍參加新丁粄節，帶給大家新年祝福。記者潘俊宏／攝影

回娘家 客家文化 新丁粄 柯建銘 盧秀燕 立法院

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