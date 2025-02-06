影／盧秀燕挖苦柯建銘 從老謀深算變血氣方剛

台中市長盧秀燕今天到立法院宣傳台中東勢新丁粄節活動，盧秀燕笑稱自己到立法院是回娘家，因為當立委時間比當市長還久，但是回到立法院後發現怎麼這麼亂，挖苦民進黨團總召柯建銘當時被譽為老謀深算，現在怎麼變成血氣方剛，引來與會者一片笑聲。

盧秀燕表示，這是我當市長將近7年來第一次回娘家，但是有6屆立委的資歷，可說是回娘家，接著說現在要開始開玩笑，她發現立法院現在都不一樣，怎麼會變這麼亂，以前柯建銘都被稱是老謀深算，現在都喊打喊殺，變成血氣方剛。還有以前立法院長頭髮已經很少了，現在院長頭髮更少，可見國事如麻，有很多事情要處理。再來，立法院現在的顏值都很高，年齡層也下降，男的帥、女的美，而且能文能武，真的是比我們那時還要強。