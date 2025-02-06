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影／韓國瑜盼拜孫悟空 朝野協商需有通天本領
立法院三黨不過半，朝野對於法案協商極為困難，立法院長韓國瑜今天主持立法院新春團拜時，自嘲可能是最後一次主持新春團拜，因為快被民進黨團總召柯建銘罷免，也希望能拜拜齊天大聖孫悟空有通天本領，做好朝野協商的工作。
韓國瑜感謝立法院同仁過去一年做好自己份內的工作，在朝野緊張攻防時都相當辛苦，連到個茶水、發表決卡都要戰戰兢兢，在新的一年立法院仍會持續緊張顛簸，連他自己都可能快被罷免了，今天可能是最後一次主持新春團拜，不過希望大家的心態就是「當一天和尚、敲一天鐘」，做好自己份內的工作。
韓國瑜話鋒一轉，過年時各行各業都在拜拜，祈求神明保佑自己在職場工作順利，苦思右想立法院長應該拜什麼才好，最後想到應該要拜齊天大聖孫悟空，因為如果沒有通天本領，沒有辦法協調朝野，日前他與國民黨主席朱立倫碰面時談到，希望今年要多通過攸關民生及福國利民的法案，讓立法院持續繳出不錯的成績單。
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