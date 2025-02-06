影／韓國瑜盼拜孫悟空 朝野協商需有通天本領

立法院三黨不過半，朝野對於法案協商極為困難，立法院長韓國瑜今天主持立法院新春團拜時，自嘲可能是最後一次主持新春團拜，因為快被民進黨團總召柯建銘罷免，也希望能拜拜齊天大聖孫悟空有通天本領，做好朝野協商的工作。

韓國瑜感謝立法院同仁過去一年做好自己份內的工作，在朝野緊張攻防時都相當辛苦，連到個茶水、發表決卡都要戰戰兢兢，在新的一年立法院仍會持續緊張顛簸，連他自己都可能快被罷免了，今天可能是最後一次主持新春團拜，不過希望大家的心態就是「當一天和尚、敲一天鐘」，做好自己份內的工作。