NCC指委員不足恐致頻道停播 張啓楷：恐嚇人民其心可議

國家通傳播委員會（NCC）委員懸缺，連帶影響廣電事業換照，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，行政院長卓榮泰應該盡速提名合適人選，不能因為政府失職影響頻道和民眾權益，而NCC應該把人民放在第一位，卻以可能「影響偏鄉收視權益」恐嚇立法院和民眾，其心可議。

NCC卡在委員人數不足，無法開會決議重大議案。NCC主秘黃文哲昨天表示，統計到今年6月底，共有37家廣電事業執照將屆期，包括台視、中視、華視、公視、中廣與警廣等，如果無法在期限內換照，恐怕無法繼續播出，預計在2月20日召開專家會議尋找解決方案。

張啓楷今天透過新聞稿指出，NCC不能影響廣大民眾收視和收聽權益，而且現在無法開會的責任，在於行政院一直擺爛未改提NCC人選，因此不能甩鍋給電視台和廣播電台，呼籲卓榮泰盡速提名合適人選，不能因為政府失職失能，影響無線頻道和民眾權益。

張啓楷說明，無線頻道、無論電視或廣播使用的無線頻率，屬於國家資源的公共財，因此才會需要核發執照，NCC委員不足總額過半問題，主要責任還是在行政院，必要時可以臨時展延，絕對不能傷害民眾收視和收聽的權益，NCC應該把人民放在第一位，卻以可能「影響偏鄉收視權益」等名義發稿，恐嚇立法院和民眾，可謂其心可議。

張啓楷指出，這次共有4家無線電視事業、8家衛廣事業及25家無線廣播事業，總共37家事業的執照屆期換發，其中無線電視可供民眾免費收視，為偏鄉及弱勢民眾主要收視管道，而在無線廣播部分，幾家公營電台負有特定任務，例如警廣具有維護社會治安、改善交通秩序等功能。

張啓楷認為，NCC至少要提出臨時展延等救濟方式，至於委員人數不足的問題，最簡單的方法就是提出合適人選，然而賴清德總統就職以來， 卓榮泰遲遲不改提人選，民進黨立委擔任交通委員會召委，過去也從來不排審NCC委員人事案，現在還反過頭恐嚇人民和立法院，「民進黨再繼續惡搞，一定會受到民眾的制裁。」