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葉元之爆料：連署站是前立委找的 張宏陸抱怨被罷免殃及

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

全台大罷免持續延燒，國民黨立委葉元之今早接受廣播專訪，表示他被罷免的理由只有一個，就是贏得少，他那區很多連署站都是「前立委」找的，而被點名要被罷免的綠委都在抱怨，但罷免不就是民進黨先開始？

葉元之說，他做什麼都會有人酸，有人留守他的臉書，有各種酸，貼文還會被民進黨側翼做文章，網路霸凌很多。他談及近期路易莎遭出征，表示民進黨青鳥最喜歡欺負商家，有霸凌商家的快感，路易莎哪有做錯什麼事情，就是不希望在店內進行政治活動，在青鳥的世界，罷免是最重要的事情，但一般人最重視的是自己的生活。

葉元之表示，罷團連農曆新年都不過，過年一直在做傷害別人的事情，講壞話，造口業。罷免跟選舉不同，選舉是選賢與能，罷免是要把對方從工作位子拉掉，對方過得愈爛愈好，台灣人大部分人都厚道，這些煽動的人為了強化仇恨，就把要被罷免的人講得十惡不赦。

談及民進黨立委沈伯洋要求民進黨中央介入罷免，怕罷免冷卻，葉元之酸沈在演戲，這全部都是民進黨在弄的，大罷免表面上是公民團體，誰不知道是民進黨動員。葉說，以他的選區，很多連署站是「前立委」找的，會偷錄總統音的。

葉元之表示，現任很多民進黨議員也請里長收連署書，民進黨可以反駁他，但都沒有。有個民進黨議員在他參加公祭時騷擾他還偷錄音，去跟罷團的人一起散布，說要罷免他。誰不知道民團背後是民進黨，難道賴中強是國民黨的嗎？

葉元之指出，任何連署只要有政黨介入，一定會進入投票，就像基隆市長謝國樑罷免案，一階連署過了到二階感覺是冷卻，因為那時在討論台北市前市長柯文哲案，民進黨黨公職一介入，二階連署馬上就過了。謝國樑沒罷免成功，是因中間選民看不下去，罷免謝國樑的理由是基隆東岸商場，結果每場官司基隆市府都贏，又找其他理由。

葉元之自嘲，要罷免他的理由就只有一個，就是贏得少，柿子挑軟的吃，那是前立委陳柏惟想的，每天弄個柿子頭。贏得少就要被罷免也是樹立民主先例，罷免已經公開到變成搶位子的工具，台灣絕大多數人都想好好過生活而已。

葉元之也說，民進黨立委張宏陸到處抱怨，「因為國民黨要救葉元之，才會罷免張宏陸」，葉個人會被罷免不就是民進黨先開始？民進黨立委吳沛憶也在抱怨。國民黨主席朱立倫已經說了，不可能坐視不管，一定是「以罷制罷」，國民黨不可能主動，如果民進黨這麼沒下限，也不可能讓綠營蹂躪。如果民進黨立委吳思瑤被罷免成功沒有差，為國捐立委，她就是下一任文化部長，她沒在怕。

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