藍推非核家園改非碳家園 綠：社會欠缺共識

國民黨主席朱立倫表示，要將非核家園改為非碳家園。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，非核家園改為非碳家園，社會欠缺共識，甚至存有巨大歧異，國民黨若要強推，「不討論就表決」，恐怕只會引起更大的政治紛擾。

吳思瑤上午在民進黨團記者會表示，如果國民黨履行承諾，立法院新會期是民生優先的會期，讓各類議案推動確實以民生優先，非核家園改為非碳家園這種台灣社會意見高度歧異的議案，就不應該被考慮。

吳思瑤表示，推動修法應廣徵各界意見，有共識先行，若社會欠缺共識，甚至存有巨大歧異的議案，又要強推，又再次不討論就表決，直接用多數達到目的，恐怕會引起更大的政治紛擾。

此外，民眾黨團總召黃國昌號召公民反罷免，吳思瑤說，可以預見，藍白合不只在立法院更加密不透風，恐怕在罷免行動上，未來會進一步合作。

吳思瑤表示，罷免是人民的權利，沒有人可以主導或阻擋，然而，現在用政黨力量主導罷免的就是國民黨，難道民眾黨也要插一腳，到底是誰用政黨力量進行政治惡鬥。