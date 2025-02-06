手語翻譯回來了 政院急申請北市聽語障溝通服務

藍白大砍總預算，行政院稱因新聞傳播處預算遭全砍，被迫中斷行政院會後記者會的手語翻譯，引發議論。但在今天的記者會上，手語翻譯人員再次現身，行政院發言人李慧芝解釋，為顧及聽語障人士權利，已緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務，未來將在合乎預算法規定下研擬替代方案。

行政院新聞傳播處今年編列5000萬元預算，遭立法院在野黨團聯手全數刪除，行政院指出，此舉將造成手語老師在內的許多約聘人員無法續聘，因此農曆年前幾場行政院會後記者會及行政院長卓榮泰親自主持的記者會，都未提供手語翻譯服務，「請不起手語老師」頓時引發熱議。

行政院發言人李慧芝指出，行政院一直以來都非常重視聽語障人士的權利，致力讓該族群即時獲取政府重大資訊，因此在行政院新聞傳播處編列相關預算，提供院會後記者會使用，相關資訊、預算書都對外公布，之前也已送到各立委辦公室。

李慧芝續指，該預算於1月21日被立法院全數刪除，根據預算法第63條但書規定，立法院刪除之後的預算不得流用，因此1月23日當天的院會後記者會，手語服務被迫中斷，目前緊急申請到台北市政府聽語障溝通服務方案，未來會在合乎預算法相關規定下持續研擬替代方案。