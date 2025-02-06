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參加屏縣黨部新春團拜 朱立倫：民進黨當家鬧事

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
國民黨主席朱立倫（右3）今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫（右3）今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影

國民黨主席朱立倫今日到屏東縣黨部參加新春團拜，他指出，大罷免是民進黨當家鬧事，如果要戰國民黨會以戰止戰；未來立法院新會期國民黨會推動AI基本法、長照保險法，並修改電業法及運動產業發展條例等民生法案，也希望民進黨好好做事。

朱立倫說，台灣百姓希望安定就業，但民進黨當家鬧事，想把台灣政治搞亂只為了自己的權力考量，這是台灣的不幸；呼籲賴清德總統拿出高度，用智慧來化解衝突。

台灣目前面對許多世界上嚴峻的挑戰，包括關稅戰、AI戰、世界經濟挑戰等，大家只有團結努力，一起來解決問題，而非在內部製造衝突矛盾。他說，國民黨備戰而不求戰，但如果要戰，我們就會以戰止戰。

至於預算刪除的議題，朱立倫說，整個預算扣除台電部分，只刪除了3.5%，影響有限，新年度的預算還比去年增加800億。民進黨政府應該好好做事，不要碰瓷、造假，不要每天在演，好好運用預算比較重要。

未來國民黨將在立法院推哪些法案，朱立倫說，新的會期是民生法案會期，面對AI世代挑戰，會全力推動AI基本法。能源政策上希望修改電業法，有專業獨立的委員會來監督台灣電力、能源；也希望核電能延役20年，讓台灣有充足的電；而「非核家園」也應改為「非碳家園」，這比較符合時代的需求。

他說，民進黨版的長照2.0十年已快到期，遠遠不足以照顧長輩，未來希望推動保險制，走長照保險法。對於企業願意支持運動產業，運動產業發展條例也該修正；面對國際經貿環境競爭，銀行、保險、金融業的營業稅應該要跟國際一樣，要降低；另青創、年輕人就業等民生法案也都會推動。

國民黨主席朱立倫（右）今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜，與立委蘇清泉（左）拜年。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜，與立委蘇清泉（左）拜年。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影
國民黨主席朱立倫今日到屏東縣黨部參加新春團拜。記者潘奕言／攝影

國民黨 屏東縣 朱立倫 民進黨 運動產業發展條例

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