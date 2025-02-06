再打李彥秀房產爭議 高嘉瑜唱改編經典童謠...酸度爆表

民進黨前立委高嘉瑜近日持續猛打國民黨立委李彥秀的房產爭議。對於李彥秀今致歉，表示26年前初入政壇對法規不清楚，深感歉意，將坦然面對行政裁罰。不過高今則再批李三代政治世家，都有專業幕僚助理，不是刻意隱匿、就是故意疏漏。

甚至高嘉瑜今天還特別秀歌喉，唱改編版經典童謠「王老先生有塊地」送給李彥秀，表示新春過年還沒結束，最近沒練新歌，就唱這一首王老先生有塊地，希望大家開開心心過年，用這首歌羨慕李彥秀，也祝福李彥秀。「李大小姐有房產，都在美國啊...；李大小姐房子很多，都在美國中國...。」

李彥秀的房產申報爭議，高嘉瑜今天再度質疑，李彥秀現在到底人在哪裡？這些爭議都需李本人出面說明，才能知道李在美國，到底曾經買賣過多少房子？在美有無秘密金庫？家族信託基金何時開始？錢怎麼移轉到國外？但李彥秀人好像還在美國，台灣人民、內湖南港難道都不需要李彥秀回來服務？希望李彥秀趕快回台灣將問題交代清楚。

高嘉瑜說，李彥秀在美國加州爾灣，過去曾有過十筆的居住遷移紀錄，到底是買賣？還是居住過？還有李從民國88年第一次擔任議員財產申報，但從88年至91年期間李持有的房產紀錄完全沒有申報美國房產，很明顯這是一個疏漏或隱匿。

對於李稱過去不清楚財產申報，高嘉瑜質疑，李彥秀是三代的政治世家，也都有專業的幕僚助理，但當初為何會這樣申報？李彥秀自己最清楚，難道從民國88年到現在，李彥秀當了五屆議員、兩屆立委，還不知道要怎麼申報？甚至最新的公職人員財產申報有更正加州爾灣房產，但對富勒頓的房產只寫161萬台幣，但其實是161萬美金。