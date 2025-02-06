獨／韓國瑜慶賀團曾會美新防長 惜與國務卿魯比歐無緣見面

立法院長韓國瑜上月底率團訪美參加美國總統川普的就職典禮，據了解，他們除了在美國在台協會（AIT）附近與新政府官員會晤外，也在就職典禮當晚，與當時的準防長、現任美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）短暫互動。

此外，韓國瑜一行部分成員原本計畫在就職典禮前，也拜會時準國務卿、現任國務卿魯比歐（Marco Rubio），可惜對方行程銜接不順暢，雙方緣慳一面。

川普美東時間20日中午就職，魯比歐20日晚間通過國會任命，出任國務卿；赫塞斯則是在24日晚間通過參議院任命。

這是川普上台後，我方代表與川普團隊成員的首次互動。

知情人士指出，韓國瑜此次參與就職典禮，團隊成員除了分開觀禮外，外交部也伺機在各種周邊慶祝活動中，讓我方代表與川普政府團隊成員互動。

據了解，當時一度傳出剛宣誓就職的副總統范斯（J.D. Vance）會出席20日晚間的一場派對，韓國瑜一行有機會和他同場互動，不過最後范斯沒出現。