綠委指總預算報告成遮羞布 民眾黨團反嗆偷公文亂抹黑

立法院會上月通過中央政府總預算案，民進黨團書記長陳培瑜昨天指控，總預算案審查報告遮遮掩掩，立法院成為藍白兩黨「遮羞布」。民眾黨團主任陳智菡今天駁斥，預算提案經過院會通過，就是立法院的共同決議，自然不需要再列提案人，陳培瑜要抹黑前能否先做功課。

陳培瑜昨天在臉書發文指出，這兩天收到總預算案審查報告，立法院把院會表決的提案掃描、黏貼文字就完成報告，重點是第二輪提案者的名字都被遮蔽，這是過去審查預算沒有發生過的狀況，總預算案審查報告遮遮掩掩，立法院成為國眾兩黨「遮羞布」。

陳智菡稍早透過文字回應，民進黨不只有會偷開鎖的立委，還有會偷公文、亂抹黑的立委，「民進黨立委的素質，真的只能這麼低？」

陳智菡說明，預算提案經過院會三讀通過，就是立法院的共同決議，而非個別立委提案，議事處人員會轉檔或打成文字，然後再咨請總統公告，既然已經是法律公文書，自然也不需要再列提案人，難道陳培瑜沒有看過歷年總統公布的法案版本，「委員要抹黑前，能否先做功課？」

然而，陳智菡也說，立法院議事人員還在進行內部整理作業，總預算案目前尚未送到總統府咨請公告，「請問陳培瑜委員，是從哪裡偷偷拿到作業中的內部文件？拿著總統還沒收到、來路不明的文件亂噴人，該不會也是偷偷開鎖去偷來的？」

民眾黨立委吳春城上午受訪時表示，民眾黨團的所有預算提案，完全沒有遮蔽都很正常，「民進黨不要為了大罷免，汙名化三黨共識的壯促法。」