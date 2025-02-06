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立院何時送出總預算報告 王鴻薇：草稿已出爐

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日說明114年度中央政府總預算案審查報告何時送出，表示總預算審查報告書已經做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立法院8個委員會檢視，至於何時送出要請教議事處。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日說明114年度中央政府總預算案審查報告何時送出，表示總預算審查報告書已經做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立法院8個委員會檢視，至於何時送出要請教議事處。記者屈彥辰／攝影

114年度中央政府總預算案審查趕在農曆年前，三讀通過，不過總預算審查報告尚未送出立法院。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日說明進度，表示總預算審查報告書已經做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立法院8個委員會檢視，至於何時送出要請教議事處。

立院在上個月21日三讀通過114年度總預算，民進黨立院黨團總召柯建銘3日說，立院三讀通過的總預算，至今數字仍對不起來。

王鴻薇今日說明總預算案審查報告為何還未送出，她表示，總預算審查報告書已經做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立法院8個委員會檢視，因為必須雙重確認，總預算程序到這樣。更早之前，她確實聽說在通案的部分，每一年通案要刪除多少預算，都是由主計處計算提供給立院，但主計處都不願意提供數字。

王鴻薇說，陳培瑜手上的報告書並沒有給每個委員，黨團沒有，各委員也沒有，陳培瑜的到底從哪裡來的，還擔心是不是什麼側翼給陳的。經她了解後，立法院已經做成報告書，正在給8個委員會跟主計處確認，至於何時送出，必須要請教立法院議事處。

針對行政院不排除針對總預算審查提出覆議，王鴻薇表示，如果提覆議，按照覆議程序處理，覆議已經不是特別事件，民進黨已把覆議當成三餐在用。

王鴻薇 立法院

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