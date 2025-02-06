綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時先祝福希望蛇年能夠國泰民安，接著再度自嘲，「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，但他把份內工作做好就好；也提到國民黨主席朱立倫說要衝刺民生法案，希望新的一年立院衝出更多福國利民法案。

立法院今天上午舉行「立法院114年新春團拜」，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等均出席，但民進黨團總召柯建銘與民進黨立委都未參加。

韓國瑜主持新春團拜致詞時表示，希望蛇年能夠國泰民安、風調雨順、家家幸福快樂，立法院工作夥伴也能夠大家精神愉快，把身體維護好，把工作做好，也希望每一位立委問政的時候，大家一樣身體健康、平安。

韓國瑜表示，立委問政一團和氣的時候，可以看到立院職員倒茶、送公文都是步伐輕盈，但立法院一團殺氣的時候，立院職員心理壓力非常巨大，連發表決卡都是謹小慎微。他呼籲大家身為公務員，不管是大螺絲、中螺絲、小螺絲，把自己分內工作做好就好。

韓國瑜話鋒一轉自嘲自己說，可以預見未來的發展這一年也一定是顛簸不已 ，「尤其是我快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」。按照民進黨總召柯建銘的說法，他已經快被罷免，但是他的心一點都不擔憂，當一天和尚敲一天鐘，把自己分內工作做好就好。

韓國瑜還提到，今天是天公生，希望立法院這一整年能夠和和氣氣，在論辯之中找出真理的道路，在爭執之中為全國民眾謀求最大的福祉。朱立倫提到向民生法案衝刺，不管是AI產業，還是運動發展條例，「這個非常、非常棒」，希望今年能衝出更多福國利民法案。