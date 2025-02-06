國民黨團推非核家園改非碳家園 黃國昌：非常樂意討論
立法院新會期開議在即，國民黨團有意修改電業法，優先推動「非核家園」為「非碳家園」，民眾黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團秉持過去遵循的原則，非常樂意與國民黨團進行討論，接下來也會安排黨團幹部會談，屆時有具體結果就會向外界報告。
國民黨主席朱立倫昨天表示，立法院新會期即將開議，國民黨將以民生為主軸，推動包括修正「環境基本法」等民生法案，另外還要把「非核家園」更改為「非碳家園」，目前已由請國民黨智庫研擬相關草案，並且請立法院黨團規劃新會期優先推動法案。
民眾黨上午舉行新春團拜，黃國昌受訪時說明，民眾黨團秉持過去兩個會期遵循的原則，「我們會非常樂意跟另外一個在野黨，針對本會期可以合作、福國利民的優先法案進行討論」，接下來也會安排黨團三長會談，商討本會期想要推動的優先法案，包括民眾黨非常重視的司法改革、世代正義、居住正義與少子化國安危機等。
黃國昌說，針對新會期要推動的優先法案，民眾黨團會以最開放的態度，共同與國民黨團溝通協商，屆時有具體結果就會向社會報告。
此外，黃國昌先前表態不排斥藍白共推新北市長人選，國民黨發言人楊智伃昨天對此回應，「國民黨一直以來都有初選制度，2026會透過制度協調出最好的候選人」。黃國昌表示，每一個政黨都有各自主體性，國民黨作為另外一個獨立政黨，當然會有其民主機制跟決策，這是理所當然的事情，民眾黨當然也是表達尊重。
黃國昌也說，針對2026年地方選舉，從六都議員到地方首長，民眾黨將會推出最強陣容，並且藉此爭取選民的支持。
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