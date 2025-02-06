NCC人事延宕讓老三台停播？ 王鴻薇批恐嚇：行政院速提新人事

國家通訊傳播委員會（NCC）委員懸缺，NCC稱全台共有37家廣電事業執照到期，如未順利換照，恐面臨停播。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批恐嚇，行政院放生擺爛，要求提出新人事。

根據NCC統計，至今年6月底，全台共有37家廣電事業執照到期，屆時如未順利換照，恐將面臨停播問題。NCC主秘黃文哲說，預計在2月20日舉行專家會議，希望找到解方。37家執照即將到期的廣電業者，除了台視、中視、華視、公視等無線電視台之外，亦有MTV Live、東風衛視台等8家衛星電視台受影響。

王鴻薇表示，NCC之前不也是恐嚇國人iPhone16沒辦法上市，逼迫立法院接受不適任的名單？NCC委員名單延宕這麼久，行政院放生擺爛嗎？為何不提新人事？

王鴻薇說，上次NCC人事案為行政院前院長陳建仁所提，也就是前朝，現在的賴政府、卓榮泰內閣本就應提出新人事，讓立法院處理，行政院故意放生擺爛。另一方面，前有iPhone16，現有斷訊威脅，這都不是正道，要求行政院提出新人事。