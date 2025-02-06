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新會期優先法案 藍白將開會討論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨6日舉行新春團拜，立院總召黃國昌（右）在活動後接受訪問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨6日舉行新春團拜，立院總召黃國昌（右）在活動後接受訪問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國民黨民眾黨立院黨團幹部近期將開會，討論國會共推的優先法案！民眾黨立院總召黃國昌6日於民眾黨新春團拜時宣布，包括司法改革、少子化等法案都可能入列。針對黃國昌呼籲總統賴清德不要縱容民進黨團總召柯建銘推動大罷免，被媒體質疑是否為了幫助國民黨與布局2026年選舉，他反駁，他是為了台灣民主。

現場擠滿了媒體與民眾黨的黨公職，其中包括8位立委、多位北部的縣市議員，還有發言人與幕僚都在黨部門口進行團拜。

綠推罷免無正當性

黃國昌在新春團拜後接受媒體聯訪，被問到國民黨本會期想要推動「非核家園」改成「非碳家園」，是否會支持相關提案時，黃國昌表示，兩黨的三長（黨團幹部）近期會開會討論雙方要共推的優先法案，民眾黨將爭取最看重的司法改革、減緩少子化等法案，目前還沒有定案。

被問到與網紅館長直播時喝路易莎飲料，黃國昌強調，民進黨推動大罷免毫無正當性，還波及無辜店家，讓台灣社會搞得烏煙瘴氣、毫無人性，只要有人不順民進黨的意就攻擊，這並非台灣社會所樂見的狀況，但身兼民進黨主席的賴總統5日中常會談話來看，似乎已經要一意孤行、堅持走大罷免的路。

反罷是助台灣民主？

「一定會有實體活動反制！」黃國昌批評，柯建銘、民進黨立委沈伯洋等人持續想推動大罷免，對不認同民進黨者抹紅與抹黑，許多「自主」的公民看到都很憤怒，對於民進黨撕裂社會的行為看不下去，未來他會協助這些自主公民對抗民進黨的威權體制反大罷免，還會舉辦大型活動，讓民進黨看到人民的憤怒。

有媒體質疑，是否會幫助2024年選舉險勝的國民黨立委葉元之，作為布局2026年選舉的一步？黃國昌反駁說，反對大罷免不是為了幫助國民黨，而是幫助台灣民主，還有期待和善生活的台灣人，對抗新綠色威權。

各黨當初都有共識

由於民眾黨立委吳春城的「壯世代」相關法案遭民進黨猛烈批評，且近日立法院的預算提案人都被遮住，引發綠營反彈。對此，吳春城僅表示，他提出預算與法案都不會遮蔽提案人，這要問立法院的議事組為何如此處理，也請民進黨不要再持續抹黑各黨當初都有共識的「壯世代」法案。

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國民黨 民眾黨 民進黨 罷免 黃國昌

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