聽新聞
0:00 / 0:00
赴指南宮參拜祈福 蕭美琴：盼正能量遍全台
台北市指南宮今舉行「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」副總統蕭美琴今前往參拜指出，目前台灣遇到許多內外的挑戰與風雨，但相信指南宮正能量能遍及全台順利帶領國家走正確道路。
蕭美琴表示，指南宮放眼望去可以看到整個大台北盆地，許許多多百姓、百公百業正辛勤為國家的經濟與繁榮、社會的安定努力工作，今天代表賴清德總統希望能夠在正確道路上能夠順利帶領國家，也希望指南宮正能量能夠遍及全台灣。
蕭美琴強調，國家現在遇到許多風雨的挑戰，但在各種的風雨當中，只要走得踏實、走得實在，相信台灣人的良善、正能量，都能夠獲得神的庇佑，盼國家興盛、國泰民安。
不過由於該法會往年都是由總統親自出席，這次改派副總統蕭美琴代表，外傳恐與賴清德總統去年大選提出「排黑條款」，與英系大佬、指南宮常務董事黃承國有心結。黃澄清，有發函總統府並由蕭副總統參拜祈福，過去都已是「陳年往事」與賴沒有心結，今天氣氛也相當愉悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言