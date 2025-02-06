赴指南宮參拜祈福 蕭美琴：盼正能量遍全台

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年；對此，本報記者5日去信AIT台北辦公室和AIT執行理事藍鶯，皆未收到回覆。據了解，羅森柏格已在上個月結束任期。

2025-02-06 08:25