快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

赴指南宮參拜祈福 蕭美琴：盼正能量遍全台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
副總統蕭美琴今前往指南宮參拜指出，目前台灣遇到許多內外的挑戰與風雨，但相信指南宮正能量能遍及全台順利帶領國家走正確道路。記者洪子凱／攝影
副總統蕭美琴今前往指南宮參拜指出，目前台灣遇到許多內外的挑戰與風雨，但相信指南宮正能量能遍及全台順利帶領國家走正確道路。記者洪子凱／攝影

台北市指南宮今舉行「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」副總統蕭美琴今前往參拜指出，目前台灣遇到許多內外的挑戰與風雨，但相信指南宮正能量能遍及全台順利帶領國家走正確道路。

蕭美琴表示，指南宮放眼望去可以看到整個大台北盆地，許許多多百姓、百公百業正辛勤為國家的經濟與繁榮、社會的安定努力工作，今天代表賴清德總統希望能夠在正確道路上能夠順利帶領國家，也希望指南宮正能量能夠遍及全台灣。

蕭美琴強調，國家現在遇到許多風雨的挑戰，但在各種的風雨當中，只要走得踏實、走得實在，相信台灣人的良善、正能量，都能夠獲得神的庇佑，盼國家興盛、國泰民安。

不過由於該法會往年都是由總統親自出席，這次改派副總統蕭美琴代表，外傳恐與賴清德總統去年大選提出「排黑條款」，與英系大佬、指南宮常務董事黃承國有心結。黃澄清，有發函總統府並由蕭副總統參拜祈福，過去都已是「陳年往事」與賴沒有心結，今天氣氛也相當愉悅。

法會 蕭美琴 賴清德 黃承國

延伸閱讀

馬英九、蕭美琴指南宮參拜巧遇互動曝 馬籲罷團謹慎「對政局不好」

總統賴清德籲兩岸對話取代對抗 大陸國台辦批：說一套做一套

賴清德：DeepSeek風險巨大 台灣受影響第一線不可不慎

環台一圈之後 蕭美琴板橋拜廟：願天佑台灣 大家加油

相關新聞

高嘉瑜質疑未申報在美房產 李彥秀致歉：坦然面對裁罰

民進黨前立委高嘉瑜昨晚在臉書質疑，國民黨立委李彥秀在美國加州爾灣有10筆住址的歷史紀錄，但李1999年到2002年的公職人員財產申報完全沒有美國房地產的申報紀錄。李彥秀今天表示，26年前初入政壇對法規不清楚，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。

AIT主席羅森柏格官方網站列前任 傳在一月底已結束任期

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年；對此，本報記者5日去信AIT台北辦公室和AIT執行理事藍鶯，皆未收到回覆。據了解，羅森柏格已在上個月結束任期。

李文忠辭國防院執行長 藍委批當道不容「烏鴉」

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務。李文忠昨天證實，以健康因素為由在前天請辭，隨...

中辦業務費遭砍99％恐關門？粉專秀辦護照人潮照片酸：作秀

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長吳音寧都在臉書PO文表示，中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，恐影響中部人...

立院何時送出總預算報告 王鴻薇：草稿已出爐

114年度中央政府總預算案審查趕在農曆年前，三讀通過，不過總預算審查報告尚未送出立法院。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日說...

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時先祝福希望蛇年能夠國泰民安，接著再度自嘲，「快被罷免了，這可能是我最後一次（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。