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駁總預算報告黑箱 王鴻薇：格式歷年一致 陳培瑜是側翼長？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，民進黨立院黨團書記長陳培瑜在臉書上指控立法院長韓國瑜、副院長江啟臣主持的立法院，淪為藍白遮羞布，總預算案審查報告刪除提案人等說法，完全造謠，114年度報告格式與歷年一致，要求陳向韓、江道歉。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，民進黨立院黨團書記長陳培瑜在臉書上指控立法院長韓國瑜、副院長江啟臣主持的立法院，淪為藍白遮羞布，總預算案審查報告刪除提案人等說法，完全造謠，114年度報告格式與歷年一致，要求陳向韓、江道歉。記者屈彥辰／攝影

總預算紛擾未停，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日槓上民進黨立院黨團書記長陳培瑜。王鴻薇舉行記者會，指陳培瑜在臉書上指控立法院韓國瑜、副院長江啟臣主持的立法院，淪為藍白遮羞布，總預算案審查報告刪除提案人等說法，完全造謠，114年度報告格式與歷年一致，要求陳向韓、江道歉。

陳培瑜昨日在臉書上表示，立法院成國眾兩黨「遮羞布」？總預算案審查報告遮遮掩掩，到底是誰不好意思？這兩天收到立法院院會表決後的總預案算案審查報告，讓人傻眼的是將院會表決提案掃描還有黏貼文字就成了審查報告，重點是院會第二輪提案者名字都被遮蔽掉了，極其混亂，這是過去審查預算沒有發生過的狀況。

王鴻薇今日反擊，從106年度到113年度，前總統蔡英文任內，不論是蘇嘉全、游錫堃擔任立法院長，立法院送出的總預算案審查報告書都是一樣。她以106年度總統府所公告的總預算報告書為例，即不會看到提案人。她想問陳培瑜，如果蘇嘉全、游錫堃當立法院長時，立院送出來的審查報告就是這樣，何來立法院淪遮羞布之說，民進黨不懂預算裝懂，亂帶風向。

王鴻薇質疑，立法院總預算報告還未送出，陳培瑜為何會拿到？陳應是私下透過主計處或是像立法院8個委員會拿到相關報告書。即便立法院送出報告書，格式也跟歷年一樣，沒有黑箱作業，沒有刪除提案委員，陳培瑜應該鄭重向韓國瑜、江啟臣道歉，指控完全錯誤。

王鴻薇駁斥陳培瑜稱預算提案人消失的說法，表示在立法院公報中，也還存在114年度中央政府總預算審查的相關資料，每個委員會都可以看到報告案，提案人、連署人都存在，請問遮羞布在哪裡，遮羞布應該蓋在陳培瑜的頭上，任何指控請做功課。

王鴻薇強調，陳培瑜的臉書貼文應該下架，自己去查查，歷年格式不是都一樣嗎？陳培瑜作為書記長，不要像造謠的網路側翼一樣，難道是「側翼長」，而非書記長？

江啟臣 王鴻薇 立法院 總預算 藍白 韓國瑜

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