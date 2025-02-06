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高嘉瑜質疑未申報在美房產 李彥秀致歉：坦然面對裁罰

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

民進黨前立委高嘉瑜昨晚在臉書質疑，國民黨立委李彥秀美國加州爾灣有10筆住址的歷史紀錄，但李1999年到2002年的公職人員財產申報完全沒有美國房地產的申報紀錄。李彥秀今天表示，26年前初入政壇對法規不清楚，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。

李彥秀表示，她1994年在美國加州大學爾灣分校就讀，父親念及子女一個人在國外求學，每隔一段時間就必須租屋或是借宿，就必須換一個地方，因此出錢以她的名義就近在學校所在地的爾灣購屋。

李彥秀指出，就讀研究所期間，她的父親突然中風生病，基於對港湖鄉親的服務與承諾，她於1998年時返國參選，並當選台北市議員。

李彥秀說，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，她深感歉意，也坦然面對行政裁罰。

國民黨 房產 李彥秀 美國 財產申報 高嘉瑜

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