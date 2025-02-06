預算刪減衝擊？最新政治口碑榜 1月十大內閣網路聲量揭曉

預算刪減衝擊內閣

《網路溫度計DailyView》內閣口碑排名每日更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點1月份網路聲量前十大內閣成員口碑榜，許多聲量高點與預算刪減有關！閣揆卓榮泰本次榜單聲量第一，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，卓榮泰擔任行政院長，因為立法院藍白刪除預算以及連帶的倒閣議題，成為許多重要政治新聞的核心。

至於行政院發言人李慧芝好感度本次榜單最低，行政院1月稱因預算遭刪，所以請不起手語老師，加上2月發生新春團拜沒有茶點，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為行政院一連串行為「情勒行為演很大」，超過比例原則；他分析，行政院賣慘怪罪在野黨砍預算，偶一為之即可，過度操作物極必反，將反映在罷免投票上面，政府應該要好好拿捏。賴祥蔚分析，李慧芝從媒體圈進入政壇，引起很多討論，但可能民眾對她熟悉度還不夠高，所以好感度還沒提升。

No.10 陳世凱｜好感度0.30

FB／楊瓊瓔

交通部長陳世凱曾任3屆台中市議員，後來前進中央，先後擔任賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人以及交通部長。陳世凱上任之初遭質疑非交通專業，但陳世凱表示，正因自己不是交通專業，所以在擔任部長後，更傾向相信專業、尊重專業，「交通部底下擁有6萬多名同仁，他們絕對是精英，自己的角色就是負責溝通協調並下決策」。陳世凱說，自己的責任就是「務實地設定目標，穩健地向前邁進」。

陳世凱1月好感度居冠，鈕則勳教授認為，陳世凱未被捲入大罷免議題，沒有因預算被砍賣慘或是失言，加上施政跟民眾生活較有關，沒有重大交通事故、春節出遊不似往年塞車，拉抬他的好感度。陳世凱聲量高點出現於1月14日與立委楊瓊瓔考察台中交通建設，推動捷運紅線、水湳轉運站匝道設計及客運規劃的執行進度。其中，交通部專案補助水湳轉運站，整體交通建設受到不少網友肯定，不少留言「讚」、「加油」等支持。

No.9 林佳龍｜好感度0.24

外交部長林佳龍上任以來，積極參與國際舞台，去（2024）年11月份揭曉的十大內閣榜單，林佳龍網路好感度0.28，這次榜單好感度第二高。聲量高點是出訪26年友邦帛琉，1月16日舉行總統、副總統就職典禮，林佳龍以總統特使身分率團前往祝賀，不料訪團隔日發生嚴重車禍， 6名外交人員受傷送醫，所幸無生命危險，林佳龍第一時間赴醫院探視受傷人員。月底持續發揮社群之力，粉專大讚「上帝的水族箱」帛琉美景，林佳龍強調在總統賴清德的支持下，外交部將協助帛琉推動永續觀光。

林佳龍對台積電在美國的相關話題回應，也推升第二波聲量高點。川普提名曾經主張炸毀台積電的柯伯吉出任國防部次長，林佳龍表示，半導體供應鏈是全球問題，我方要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定。他強調，絕不同意炸毀台積電的構想，也不可能犧牲台灣的半導體產業。網友表示「說得好！記得要通知白宮和五角大廈」、「硬起來」。

No.8 李慧芝｜好感度0.08

翻攝YT／行政院開麥啦-2

行政院發言人李慧芝出身自新聞圈，擁有15年媒體資歷，父親是知名外交官、政大外交系兼任教授李登科，年幼的李慧芝曾隨父親派駐海外，這樣的成長背景讓她從小就接觸國際事務，也培養了優異的溝通與應變能力，因此2024年9月被延攬進行政院工作。

李慧芝首次擠進內閣榜單前十名，好感度卻最低，其中聲量最高點出現在1月23日，她向聽障朋友致歉，稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師，而官方直播畫面上，原先手語畫面直播處寫上「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」，引起在野黨立委批評「情緒勒索 、拿弱勢開刀」。

No.7 郭智輝｜好感度0.13

持續榜上有名的經濟部長郭智輝，上任推動「境外關內」政策，強化與美國、日本等民主陣營國家的產業合作，並積極協助台商在海外布局。他也看好ICT資通訊、汽車、無人機及機器人四大產業的發展，期望藉此提升台灣的國際競爭力。然而，經濟部至今已有3位次長相繼申請退休，引發外界對其領導風格的討論；郭智輝表示，這些人事變動主要源自個人規劃，並強調自己也承受來自立法院的壓力。

聲量最高點也與立法院有關，在野黨揚言刪除撥補台電公司2000億元，郭智輝1月16日重申，撥補台電是為穩定民生電價，預算刪減跟凍結，將影響台灣的經濟發展。網友討論，「電價有沒漲嗎？一直補貼一直漲」、「有沒有補助都要漲吧？」

No.6 李遠｜好感度0.12

筆名「小野」的文化部長李遠，是台灣知名作家、編劇，曾任華視總經理、台北市文化基金會董事長等職務，對文化產業有深刻的影響。立法院1月份通過總預算通案刪除939億，李遠1月19日表示，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，「就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死」。他喊出「台灣漫畫2027年超越日韓」口號，希望在野立委不要凍結預算，網友討論「韓漫現在超強，再給十年也沒機會超車」、「超越日韓，真敢講」，鈕則勳教授認為，李遠沒有提出具體策略，因此他的發言容易受到網友批評。

文化部有關公視的預算案原先被刪除23億，引起文化界反彈，前一天喊出的口號，到了1月20日聲量衝到最高點，李遠表示，文化部預算不只是補助文化人，且「政府提供的資源不多，但是文化人回饋給台灣社會的卻非常多」，凍結預算加上業務費，金曲獎、金鐘獎都將面臨無法繼續辦的可能。

No.5 劉世芳｜好感度0.11

內政部長劉世芳曾任高雄市副市長，負責高雄氣爆事件的復原工作，並當選過3屆立委，擁有豐富的行政與立法經驗。劉世芳肩負推動社會住宅、2025淨零碳排等重要政策的責任，因此內政部與高雄市合作建立全國首座碳中和民生污水處理廠，強化下水道的減碳效能，預計每年可減少11.34千噸碳排放。

相較2024年11月十大內閣榜單的聲量、好感度，劉世芳1月份的網路聲量暴增2倍、好感度略降0.03，其中聲量高點出現在1月13日，YouTuber八炯聲稱有20萬名台灣人具有中國身分證，還說中國在新北等地設5個據點在辦中國身分證。劉世芳回應，內政部仍在查察，目前掌握有中國身分證者少於十人，但她也鼓勵，若認為有人拿到中國身分證並在台灣從事不法行為，可向內政部檢舉。網友留言「該查明如謊言該法辦」、「網紅指揮辦案？」

No.4 鄭銘謙｜好感度0.16

首度進榜的法務部長鄭銘謙，曾任北檢檢察長、廉政署長，肅貪經驗豐富，曾發動偵查宜蘭縣長林姿妙涉貪案、起訴新竹市長高虹安，也因此讓兩位首長目前停職中。鄭銘謙上任後於1月簽下首件執行死刑命令，曾用童軍繩殺害前女友母女的死刑犯黃麟凱1月16日伏法，網友紛紛留言，「遲來的正義」、「死刑確定的就該立刻執行」。

黃國昌1月8日發文爆料民進黨新潮流大老、積欠國庫1.7億的吳乃仁與一群檢察官在高級餐廳聚餐，黃國昌點名法務部長回應「檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？低消6萬的包廂，由誰買單？席間又談了些什麼內容？」鄭銘謙表示，北檢在第一時間著手行政調查，同步請高檢署展開行政調查。

No.3 梁文傑｜好感度0.21

陸委員會副主委兼發言人梁文傑，長年擔任民進黨重要政策幕僚，專注於兩岸關係政策的研究，曾參與台灣前途決議文起草，為野百合學運代表人物之一，並當過3屆台北市議員，妻子則是立委林楚茵。梁文傑因發言人一職多次代表陸委會針對兩岸事務發言，累積不少聲量。本次調查期間聲量最高點是1月3日，傳出一段梁文傑與通緝犯、百億賭王林秉文同在一個唱歌現場的影片，林楚茵對此回應「我老公就比較帥啊，就算是多年前當議員的影片，也被緊抓不放」，發言引起網友討論，「相忍為黨啊」、「欸不是，轉移焦點喔？林秉文勒？」

No.2 陳時中｜好感度0.12

FB／蔡銘軒

民進黨立法院黨團總召柯建銘先前揚言要罷免國民黨立委，府院黨雖未背書，但行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長林靜儀與立委王義川1月5日為民進黨南投縣草屯鎮長補選候選人蔡銘軒站台時，怒批在野黨在立法院亂搞，要求在場鄉親應以選票讓全國看見基層的憤怒，將鎮長補選當成大罷免前哨戰，陳時中強調，2月1日起拚大罷免，引起網友討論，「輸不起」、「發起罷免的團體請自行負擔費用，別浪費人民辛苦的納稅錢」，因此讓陳時中聲高點出現在1月5、6日。

民眾黨團因不滿陳時中在鎮長補選造勢上的大罷免發言，認為陳時中未維持行政中立與專業性，因此提出兩案欲砍政委預算，結果院會表決通過減列政委270萬業務費、1千萬法治施政業務費。

No.1 卓榮泰｜好感度0.09

中央政府今年度預算遭立法院在野黨刪除、凍結，身為行政院之首的卓榮泰多次表示，今年增加歲出為2806億元，都用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他強調，政府的存在是要讓國人生活更好、鞏固主權、促進產業發展。卓榮泰聲量高點也跟預算有關，他1月20日第二度率領部會首長舉行記者會，痛批在野黨非常荒謬，對於立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，卓揆轟「難道不是癱瘓國家、毀滅政府、毀滅中華民國嗎？」網友認為「怎麼不敢說扣掉刪除的預算餘額比去年還多」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年1月31日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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