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AIT主席羅森柏格官方網站列前任 傳在一月底已結束任期

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
AIT主席羅森柏格。 圖／聯合報系資料照片
AIT主席羅森柏格。 圖／聯合報系資料照片

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年；對此，本報記者5日去信AIT台北辦公室和AIT執行理事藍鶯，皆未收到回覆。據了解，羅森柏格已在上個月結束任期。

羅森柏格2023年接任AIT主席，為美國資深外交官，曾在國務院及國安會擔任多項職務，包括白宮國安會中國與韓國事務主任、國安會中國與台灣事務資深主任，也曾在前國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任副國務卿時，出任其幕僚長。

羅森柏格出任AIT主席之後，積極訪問台灣，至少6度訪台；最近一次是在2024年5月與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）以及AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等出席賴清德總統的就職典禮。

羅森柏格曾在台灣去年大選結束之後，陪同美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），所組成的前高層官員代表團一起來訪，創下3個月內二度訪問台灣的紀錄，一度被解讀為AIT主席可能訪台常態化。

不過，賴清德總統去年出訪過境夏威夷時，羅森柏格正請產假，由藍鶯（Ingrid Larson）接待；羅森柏格則錄製影片對賴總統表示歡迎。

立法院長韓國瑜上個月率跨黨派代表團參與川普就職典禮時，原先外界預期將訪問AIT華府總部，但最後並未成行。民進黨立委王定宇當時曾表示，AIT主席羅森柏格屬於拜登政府任命，代表團尊重川普政府，所以這次見的是政府部門官員。

目前AIT主席的官方X帳號已經看不到羅森柏格的頭像及名字；據了解，羅森柏格已在一月底結束任期。

AIT 川普 羅森柏格 美國在台協會 華府

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