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路易莎遭出征 謝寒冰批霸團：真有臉說沒色彩、把台灣人當白癡
全台大罷免行動，路易莎埔里酒廠門市因公告「謝絕所有黨派的政治活動」遭出征。媒體人謝寒冰今天在臉書批評發動罷免的團體，他表示，還真有臉說自己沒有色彩，真是把台灣人都當白癡嗎？
謝寒冰表示，出征埔里酒廠路易莎咖啡的所謂「公民團體」怒斥「倒果為因」，認為自己沒有干擾店家營業，是埔里酒廠長官怕得罪立委馬文君才會驅趕他們，還強調，「我們不屬於藍綠白或是任何一個色彩的政黨。我們僅僅是懂得分辨黑白是非，有獨立思辨能力的台灣公民。本團隊以及所有線上、線下支持罷免的店家夥伴，從來沒有要選顏色、選邊站，我們只是站在『台灣這一邊』，而你們沒有」。
謝寒冰表示，如果今天是另一個公民團體和你們一樣的行為，只是要罷免的是民進黨的立委，你們的反應是什麼？還真有臉說自己沒有色彩，真是把台灣人都當白癡嗎？「說白了吧！你們根本不是站在『台灣這一邊』，你們不過是站在飼料與邪教這一邊罷了！少幫自己塗脂抹粉了」。
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