美國在台協會列羅森柏格為前主席 國務院、AIT未回應

中央社／ 華盛頓5日專電
美國在台協為主席羅森伯格。（聯合報資料照片）
美國在台協為主席羅森伯格。（聯合報資料照片）

根據美國在台協會AIT）網頁，在拜登任內獲任命的羅森伯格已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年。美國國務院及AIT執行理事藍鶯尚未回覆中央社詢問的郵件。美方官員曾表示，不會回應任何人事異動的消息。

羅森伯格（Laura Rosenberger）過去在國務院及國安會擔任多項職務，前後超過10年。2023年3月獲任命為AIT主席前，她擔任白宮國安會中國與台灣事務資深主任。美國前國務卿希拉蕊（HillaryClinton）2016年打總統選戰時，羅森伯格是她的外交政策顧問。

她也曾於布林肯（Antony Blinken）出任副國務卿與副國安顧問時，擔任他的幕僚長與高階顧問，及擔任國安會中國與韓國事務主任等職。

出任AIT主席後，羅森伯格至少6度訪台，密集度引發關注。最近一次是在2024年5月與前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）以及AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等出席總統賴清德的就職典禮。

羅森伯格最後一次以AIT主席身份發表推文是在2024年12月，歡迎賴總統於出訪時過境夏威夷。羅森伯格當時正於請產假期間，因此由藍鶯（IngridLarson）接待。如今AIT主席的官方X帳號已經移除羅森伯格的頭像及名稱。

美國總統川普1月21日發布他就職以來的首篇社群文，宣布解雇前總統拜登任命的4名高階政府官員；他還警告，近期有「超過1000名」公務員將被炒魷魚。目前還不清楚羅森伯格離任是否與這項聲明有關。

立法院長韓國瑜1月率跨黨派慶賀團參與川普就職典禮時，行程不含AIT華府總部。團員民進黨立委王定宇對此表示，羅森伯格屬於拜登任命官員，因此未拜會AIT。

台灣政府尚未對羅森伯格離任發表官方回應。

歷屆AIT主席的任期有長有短，例如羅森伯格接棒的莫健（James Moriarty）的任期為6年多。薄瑞光（Raymond Burghardt）一路當了將近11年的AIT主席。夏馨（Therese Shaheen）的任期約2年。

AIT處長方面，一般來說任期是3年。美國國務院一名發言人對中央社表示，AIT處長會履行完整任期，這是標準做法。

AIT 國安會 美國在台協會

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