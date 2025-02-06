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因應AI、關稅戰 藍將優先推相關法案
國民黨主席朱立倫昨天宣布立法院本會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團發布聲明呼應表示，因應ＡＩ產業競爭白熱化及國際經貿關稅大戰在即，將全力配合推動制訂及修正相關法律，全力拚經濟，協助產業度過難關，維繫得來不易的國家產業競爭力。
國民黨團表示，朱主席在國民黨中常會宣布包括制訂「ＡＩ基本法」、「長照保險法」，以及修正錯誤能源政策，將「非核家園」改為「非碳家園」，修正「電業法」成立獨立監督委員會及延長核電廠期限從四十年到六十年，都將是國民黨團的優先推動法案。
民進黨中常會昨天邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道—以深度求索（DeepSeek）為例」為題專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，中國透過ＡＩ服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。我行政院日前宣布公務機關禁止使用DeepSeek。
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