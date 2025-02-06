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委員難產 NCC稱37家廣電恐停播

聯合報／ 記者馬瑞璿黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事案卡關，致使ＮＣＣ委員無法召開會議審議廣電事業執照。ＮＣＣ統計，至今年六月底，全台共有卅七家廣電事業執照到期，屆時如未順利換照，恐將面臨停播問題。ＮＣＣ主秘黃文哲指出，預計在二月廿日舉行專家會議，希望找到解方。

卅七家執照即將到期的廣電業者，除了台視、中視、華視、公視等四家無線電視台之外，也會有MTV Live、東風衛視台等八家衛星電視台受到影響。

目前ＮＣＣ委員只有三位，依規定，ＮＣＣ委員會必須四人以上才可召開會議。因會議無法召開，執照審議案只能停擺。黃文哲說，若委員能補齊，相關問題就不會發生；有些業者已經來申請換照，若無法換照影響營運，業者也可提出行政救濟。

政院人士表示，由於ＮＣＣ組織法於去年十一月十五日修正，行政院遂於同月廿七日指定通傳會現任委員陳崇樹，依新法從去年十二月起先行代理主任委員職務；有關配合立法院修法後，ＮＣＣ新任委員名單的調整，行政院完成徵詢作業後，將送請立法院審議。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，政院不肯重新提名，從以前就嚇唬民眾，一下說iPhone無法上市，一下又說電視頻道要斷訊，若是這樣，ＮＣＣ憑什麼要預算？應先自我了斷、停止運作，不要拿消費者權益來情緒勒索

情緒勒索 立法院 行政院

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