人物側寫／綠營「國防控」 李文忠砲口對內 高層頭痛

國防安全研究院執行長李文忠稱身體健康因素，主動請辭獲准，但據了解，向來直言不諱、大砲性格的李文忠，因評論國政砲口對內，被指涉及職場「霸凌」，以及在國防軍政事務上與國防部長顧立雄出現齟齬，早已讓執政高層很頭痛。

李文忠與賴清德總統雖然長期保持良好互動，但對國會朝野陷入冰點，李文忠曾在接受網路媒體專訪時直言，民進黨是執政黨，但沒有好好處理朝野僵局，他以國會改革法案、大法官人事案、財劃法等爭議為例，直言執政者沒有協調。

據了解，李文忠的相關發言，讓執政高層很無奈，認為李文忠擔任過立委與政務官，很清楚現在的政局是藍白惡意搗亂，卻反過來檢討執政黨，此舉讓執政團隊受挫。

李文忠是民進黨內為數不多的「國防控」，但也因為他自認對於國防事務有高度專業，與軍方高層的相處也不盡融洽，據傳，顧立雄對李文忠行事風格強勢也早有意見；此外，李文忠從政以來對部屬要求嚴厲，有時甚至「出言不遜」，這樣的風格也帶入他先後任職的退輔會、國防院。

據了解，還有人指控李文忠「霸凌」。尤其他力主國防院四大研究計畫，包括院內所長級主管及計畫主持人都曾遭嚴厲斥責，已造成部分主管及員工異動甚至離職。

國防院人士直言，李文忠最大的問題應該是口沒遮攔，動不動就罵人的領導風格，遲早會出問題；勞動部霸凌風波才平息，執政團隊怎麼可能讓國防院再鬧出這種事？相關人士坦言，李文忠一就任就否定院內很多多年辛苦累積的能量，像國際智庫交流，這都是幾位有能力的研究同仁建立起來的，後來才慢慢體會其重要性。

另一方面，傳出李文忠曾在宴請外賓時酒後言詞不當，引發外館抱怨其行為失禮；同時甚至對女性同仁有言語逾矩行為，遭截圖向府方陳情。

相關的負面事件與傳聞，府院高層都知情。據了解，高層雖對李文忠無奈與不滿，但並未明令他請辭；而從政多年的李文忠對「政治現實」有所體悟，加上健康確實亮紅燈，因此決定請辭。