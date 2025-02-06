李文忠辭國防院執行長 藍委批當道不容「烏鴉」

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務。李文忠昨天證實，以健康因素為由在前天請辭，隨即獲准。

針對請辭原因，媒體昨有若干報導，李文忠向本報強調，純粹因健康因素自請離職，並無外傳所謂冒犯女性情事。對外傳他月前在接受自媒體專訪時，曾評論高層對當前政治情勢處理的態度而招致不快，李文忠坦承，他確曾公開評論一些政治事務，而這些評論不符合他的工作性質，「這是事實」，但有無引起任何人不快？「我不知道」。

李文忠曾是民進黨資深立委，可說是綠營資深國防專家，在蔡政府時期曾任退輔會副主委；賴政府上台後，於去年八月就任國防院執行長。李文忠上任後宣示要打造國防院成為鑽研台海情勢的國際權威智庫，並推動國防改革、國防預算、灰色地帶及防衛韌性等四大研究計畫，同時頻頻私下或公開對國內外政情與戰略議題發表意見。

李文忠稱請辭是健康因素，他的妻子陳德愉昨晚也在臉書貼文表示，李文忠至國防院以來，廢寢不忘食，每夜香菸伴公文至凌晨；去年底一場感冒至今年農曆年還不癒，前幾天做健檢，醫生要求李文忠立即裝支架、改善生活作息、並且戒菸，「不然，我們很快就見不到他了。」所以，她也不得不叫李文忠「停一停」了。

不過，李文忠突傳請辭獲准，背後原因眾說紛紜。傳出李文忠就任以來，經常斥責飆罵工作人員、甚至已到人身攻擊的霸凌程度，已造成部分主管及員工異動甚至離職，更對女性同仁有言語逾矩行為，遭截圖向府方陳情；此外，他曾自豪替院內研究人員擋下國防部一些「寫稿」的要求，並警告國防部不要把國防院當成「聯參」，此舉也引來主要贊助單位國防部的不滿，多方原因最終造成高層要他走人。

對於傳出曾冒犯女性遭檢舉，李文忠否認，強調完全沒有。外傳李在網路社群談話遭「截圖」，他說自己也曾聽聞，他講話一向大而化之且開放，「這有可能」，但要看是什麼內容，自信未冒犯任何人，自己會講一些玩笑話，但對方一定可證實他是正人君子。

李文忠也承認，對事要求確實嚴格，有時講話太凶是他的缺點，但他是有名的愛護部屬，若言詞過於強烈，是他修養不夠，確實必須檢討。他仍強調是健康因素向國防院董事長霍守業請辭，霍一度挽留，但他考量身體因素，仍於前日遞出辭呈。

但國民黨立委賴士葆表示，追溯過去李文忠的言行紀錄來探討，對於扁家貪腐，絕大多數民進黨公職選擇包庇力挺，大砲性格的李文忠不苟同，辭去立委，被綠營列為十一寇；對九合一選舉失利，在內部群組批評「黨有黑道中常委」，政黨將黨的價值丟一旁，失去道德高度，怎能取信於人。賴士葆認為，李文忠多次「烏鴉」見解，不能見容於當道，「被請辭」是遲早的事情。