聽新聞
0:00 / 0:00

李文忠辭國防院執行長 藍委批當道不容「烏鴉」

聯合報／ 記者李人岳洪哲政屈彥辰／台北報導
國防安全研究院執行長李文忠前天請辭獲准。本報資料照片
國防安全研究院執行長李文忠前天請辭獲准。本報資料照片

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務。李文忠昨天證實，以健康因素為由在前天請辭，隨即獲准。

針對請辭原因，媒體昨有若干報導，李文忠向本報強調，純粹因健康因素自請離職，並無外傳所謂冒犯女性情事。對外傳他月前在接受自媒體專訪時，曾評論高層對當前政治情勢處理的態度而招致不快，李文忠坦承，他確曾公開評論一些政治事務，而這些評論不符合他的工作性質，「這是事實」，但有無引起任何人不快？「我不知道」。

李文忠曾是民進黨資深立委，可說是綠營資深國防專家，在蔡政府時期曾任退輔會副主委；賴政府上台後，於去年八月就任國防院執行長。李文忠上任後宣示要打造國防院成為鑽研台海情勢的國際權威智庫，並推動國防改革、國防預算、灰色地帶及防衛韌性等四大研究計畫，同時頻頻私下或公開對國內外政情與戰略議題發表意見。

李文忠稱請辭是健康因素，他的妻子陳德愉昨晚也在臉書貼文表示，李文忠至國防院以來，廢寢不忘食，每夜香菸伴公文至凌晨；去年底一場感冒至今年農曆年還不癒，前幾天做健檢，醫生要求李文忠立即裝支架、改善生活作息、並且戒菸，「不然，我們很快就見不到他了。」所以，她也不得不叫李文忠「停一停」了。

不過，李文忠突傳請辭獲准，背後原因眾說紛紜。傳出李文忠就任以來，經常斥責飆罵工作人員、甚至已到人身攻擊的霸凌程度，已造成部分主管及員工異動甚至離職，更對女性同仁有言語逾矩行為，遭截圖向府方陳情；此外，他曾自豪替院內研究人員擋下國防部一些「寫稿」的要求，並警告國防部不要把國防院當成「聯參」，此舉也引來主要贊助單位國防部的不滿，多方原因最終造成高層要他走人。

對於傳出曾冒犯女性遭檢舉，李文忠否認，強調完全沒有。外傳李在網路社群談話遭「截圖」，他說自己也曾聽聞，他講話一向大而化之且開放，「這有可能」，但要看是什麼內容，自信未冒犯任何人，自己會講一些玩笑話，但對方一定可證實他是正人君子。

李文忠也承認，對事要求確實嚴格，有時講話太凶是他的缺點，但他是有名的愛護部屬，若言詞過於強烈，是他修養不夠，確實必須檢討。他仍強調是健康因素向國防院董事長霍守業請辭，霍一度挽留，但他考量身體因素，仍於前日遞出辭呈。

但國民黨立委賴士葆表示，追溯過去李文忠的言行紀錄來探討，對於扁家貪腐，絕大多數民進黨公職選擇包庇力挺，大砲性格的李文忠不苟同，辭去立委，被綠營列為十一寇；對九合一選舉失利，在內部群組批評「黨有黑道中常委」，政黨將黨的價值丟一旁，失去道德高度，怎能取信於人。賴士葆認為，李文忠多次「烏鴉」見解，不能見容於當道，「被請辭」是遲早的事情。

國防部 國防院 李文忠

延伸閱讀

李文忠閃辭國防院執行長 妻：他每夜香菸伴公文，體檢不及格

罷賴士葆團體第一階段連署達標 罷團10日赴中選會送件

李文忠閃辭國防院執行長 賴士葆：當烏鴉不被綠營所容

因言論得罪高層辭國防院執行長？ 李文忠：純粹健康考量

相關新聞

中辦業務費遭砍99％恐關門？粉專秀辦護照人潮照片酸：作秀

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長吳音寧都在臉書PO文表示，中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，恐影響中部人...

李文忠辭國防院執行長 藍委批當道不容「烏鴉」

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務。李文忠昨天證實，以健康因素為由在前天請辭，隨...

傳年前就收到人事派令 數發部資安署長由「他」接任

數發部資安署原署長謝翠娟已經商調轉任行政院資訊處處長，數發部資安署長一職預計由金管會主任秘書蔡福隆升任。數發部今天晚間證...

李文忠閃辭國防院執行長 妻：他每夜香菸伴公文，體檢不及格

國防安全研究院執行長李文忠以健康因素請辭獲准，他的妻子陳德愉今晚也透過臉書貼文，強調李文忠「每夜香菸伴公文至凌晨」，前幾...

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

去年第三季環境部部長彭啟明於公布自上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，本次春節結束後再傳第二波高階...

因應AI、關稅戰 藍將優先推相關法案

國民黨主席朱立倫昨天宣布立法院本會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團發布聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。