綠質疑總預算審查報告混亂15天未送出 藍批政院杯葛

中央社／ 台北5日電

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天表示，這兩天收到立法院會表決後的總預案算案審查報告，讓人傻眼的是將院會表決提案掃描還有黏貼文字就成了審查報告，極其混亂，這是過去審查預算沒有發生過的狀況。

對於民進黨團質疑審查報告15天未送出，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，立委已完成總預算審查程序，接下來後續由立法院進行行政作業，過去通案不論刪減多少比率，都是行政院主計處提供，這次居然史無前例拒絕提供，呼籲政院不要杯葛。

陳培瑜今天在臉書發文指出，立法院成國眾兩黨遮羞布，總預算案審查報告遮遮掩掩，到底是誰不好意思。

她說，這兩天收到立法院院會表決後的總預案算案審查報告，讓人傻眼的是將院會表決提案掃描還有黏貼文字就成了審查報告，重點是院會第二輪提案者名字都被遮蔽掉了，極其混亂，這是過去審查預算沒有發生過的狀況。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，年都過完了，立院還無法送出總預算審查報告，沒人算得清楚到底刪多少凍多少，就足以證明這次的總預算審查史上最亂。

吳思瑤說，在立院也有9年的時間，加上擔任幕僚的7、8年，從沒看過這樣粗糙、胡亂砍刪預算的。

民進黨 立法院 總預算

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