快訊

大S骨灰返台直送家中 傳汪小菲開豪車500公尺高調弔唁

政策髮夾彎！美國郵政宣布 繼續接收大陸與香港包裹

大S骨灰放家中 小S醫院哭癱「無法做任何決定」精神狀態令人憂

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊腦中風最新病況曝光 李俊俋：已繳回住院期間2個月薪水

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片

監察院長祕書長李俊俋今向媒體透露，監察院長陳菊病情樂觀好轉，持續復健中，還提及陳菊因病住院未上班，已繳回2個月的薪水，他也期盼陳菊3月能夠重返監察院崗位。對於陳菊病況，高醫三緘其口，據側面了解，陳菊已清醒，可與人對話。

陳菊去年底重感冒到高醫住院，順便健康檢查發現右腎臟長腫瘤，手術切除後，原本預計3至5天可出院，未料出院當天左側腦血管阻塞，高醫組成醫療團隊在黃金搶救時間內緊急處置。今年1月，高醫指出，陳菊健康狀況穩定，病況逐漸進步中，並已安排復健課程。

李俊俋今透露陳菊意識清醒，病情樂觀、持續做復健中，而這段時間沒上班，決定繳回住院期間的薪水，不希望被人閒言閒語，目前1、2月的薪水已繳庫，並期盼陳菊院長早日恢復健康，在3月返回監察院工作。

高醫將陳菊病例列入機密且避談病況。據了解，陳菊住在加護病房，人已清醒，但中風影響語言能力，對話只能勉強說出1、2個字，因右半邊癱瘓，復健時靠助行器才能站立，相當辛苦。有醫師表示，意志力是決定復健好或壞的重要關鍵。

復健 陳菊 高醫

延伸閱讀

陳菊住院把薪水全繳國庫 李俊俋：可惜不能拿來繳水電費

陳菊小年夜仍未出院 陳其邁：目前花媽復原狀況非常好

陳菊流感住院又腦血管阻塞 醫指：她是雙重高風險族群

影／陳菊腦血管阻塞住院 陳其邁證實：逐漸康復中

相關新聞

中辦業務費遭砍99％恐關門？粉專秀辦護照人潮照片酸：作秀

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長吳音寧都在臉書PO文表示，中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，恐影響中部人...

傳年前就收到人事派令 數發部資安署長由「他」接任

數發部資安署原署長謝翠娟已經商調轉任行政院資訊處處長，數發部資安署長一職預計由金管會主任秘書蔡福隆升任。數發部今天晚間證...

李文忠閃辭國防院執行長 妻：他每夜香菸伴公文，體檢不及格

國防安全研究院執行長李文忠以健康因素請辭獲准，他的妻子陳德愉今晚也透過臉書貼文，強調李文忠「每夜香菸伴公文至凌晨」，前幾...

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

去年第三季環境部部長彭啟明於公布自上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，本次春節結束後再傳第二波高階...

賴清德稱預算凍刪3成沒好處 謝龍介：恫嚇人民大可不必

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對...

呼應朱立倫推民生法案 國民黨團 : 核電延役列優先案

國民黨主席朱立倫今日宣布第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團下午發布聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。