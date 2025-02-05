陳菊腦中風最新病況曝光 李俊俋：已繳回住院期間2個月薪水

監察院長祕書長李俊俋今向媒體透露，監察院長陳菊病情樂觀好轉，持續復健中，還提及陳菊因病住院未上班，已繳回2個月的薪水，他也期盼陳菊3月能夠重返監察院崗位。對於陳菊病況，高醫三緘其口，據側面了解，陳菊已清醒，可與人對話。

陳菊去年底重感冒到高醫住院，順便健康檢查發現右腎臟長腫瘤，手術切除後，原本預計3至5天可出院，未料出院當天左側腦血管阻塞，高醫組成醫療團隊在黃金搶救時間內緊急處置。今年1月，高醫指出，陳菊健康狀況穩定，病況逐漸進步中，並已安排復健課程。

李俊俋今透露陳菊意識清醒，病情樂觀、持續做復健中，而這段時間沒上班，決定繳回住院期間的薪水，不希望被人閒言閒語，目前1、2月的薪水已繳庫，並期盼陳菊院長早日恢復健康，在3月返回監察院工作。

高醫將陳菊病例列入機密且避談病況。據了解，陳菊住在加護病房，人已清醒，但中風影響語言能力，對話只能勉強說出1、2個字，因右半邊癱瘓，復健時靠助行器才能站立，相當辛苦。有醫師表示，意志力是決定復健好或壞的重要關鍵。